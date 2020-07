Abonnés Freebox : plusieurs applications utiles au quotidien se mettent à jour

Pour les abonnés Freebox en vacances, plusieurs applications mobiles de télécommande virtuelle ou utile pour regarder Freebox TV depuis votre smartphone viennent de se mettre à jour : FreeTelec et BubbleUPnP sur Android, mais aussi Zapette pour Freebox et Fbox TV sur iOS.

Vous souhaitez pouvoir envoyer tous vos contenus depuis votre mobile vers votre Freebox ? BubbleUPnP est une app très appréciée, stable et fiable, faite pour vous. Disponible sur Android, celle-ci a reçu hier une nouvelle mise à jour avec son lot d’améliorations et corrige un problème de streaming rencontré de manière récurrente sur les box.

Dans le même temps, les applications Multiposte pour Freebox TV et FboxTV ont reçu une mise à jour sur iOS, de quoi améliorer un peu plus les performances et le confort d’utilisation. Celles-ci permettent d’utiliser la fonction multiposte pour regarder les chaînes de Freebox TV sur votre smartphone. Plusieurs fonctionnalités sont proposées comme le choix de la qualité SD ou HD quand les chaînes le proposent ou le choix de la langue audio et des sous-titres. La grille des programmes est récupérée directement de votre box.

Les télécommandes virtuelles pour Freebox se peaufinent pour l’été

Disponible sur Android et iOS, FreeTelec est une application simple et efficace permettant d’avoir une télécommande virtuelle sous la main à tout moment. Elle permet par ailleurs d’avoir accès à un guide des programmes. Fonctionnant sur le réseau Wi-Fi, celle-ci fait partie des applications de télécommande virtuelle compatibles avec la Freebox Delta. Une nouvelle version déployée hier sur Android, apporte l’ajout des boutons Mute et power pour les Freebox mini 4k.

« Zapette pour Freebox » est une application de télécommande virtuelle sans pub pour Freebox Révolution. Une nouvelle version est depuis quelques jours disponible sur iOS, elle améliore les performances de l’app et corrige des bugs. Cette télécommande affiche un contraste élevé et des gros boutons qui permettent de ne pas avoir besoin de chercher les touches dans l’obscurité.