Chido à Mayotte : après Free, SFR et Orange, Bouygues Telecom rejoint l’effort

Les opérateurs présents se sont déjà mobilisés sur place, mais même Bouygues Telecom qui n’est pas actif sur le marché mahorais fait un geste de solidarité.

Suite à la catastrophe ayant touché Mayotte, tous les opérateurs ont annoncé des initiatives, tant pour faciliter la vie des habitants que pour réparer les réseaux fortement touchés.

Bouygues Telecom, qui ne propose pas ses offres sur l’île, fait cependant un geste pour ses abonnés ayant des proches présents là bas. L’opérateur annonce aujourd’hui la gratuité des appels et SMS (hors MMS et data) de la France métropolitaine vers Mayotte et de Mayotte vers la France métropolitaine. “Nos équipes expriment leur grande solidarité envers la population mahoraise et techniciens télécoms mobilisés pour rétablir la connectivité“, ajoute l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox