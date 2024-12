Apple : nouveau coup de pression de l’UE, une obligation supplémentaire se profile

La Commission européenne veut forcer Apple à davantage d’ouverture vis-à-vis des produits tiers.

Le Digital Markets Act vise les géants de la tech qui peuvent privilégier leurs services au détriment de ceux des développeurs tiers, par exemple en forçant Apple à ouvrir iOS aux concurrents de l’App Store. Des règles qui ne plaisent pas forcément à Apple qui préfèrerait avoir le contrôle complet de ce qui se passe sur ses systèmes, mais la Commission européenne lance un nouveau pavé dans la mare.

L’autorité requiert en effet que les développeurs tiers obtiennent des informations détaillées sur la façon dont les demandes pour accéder à certaines fonctionnalités de l’iPhone sont faites. Ainsi qu’un processus transparent et un contact au sein d’Apple pour gérer les requêtes. “Apple doit (entre autres obligations) fournir aux tiers une interopérabilité effective et gratuite avec les mêmes fonctionnalités matérielles et logicielles que celles dont dispose Apple et qui sont accessibles ou contrôlées par l’intermédiaire d’iOS et d’iPadOS”, affirme la Commission. Ainsi, les accessoires connectés Apple ne devraient pas avoir d’avantages par rapport à ceux produits par des sociétés tierces.

Apple, fidèle à lui-même, a vertement critiqué cette démarche : “nous craignons que certaines entreprises, dont les pratiques en matière de données ne respectent pas les normes élevées de protection des données établies par l’UE et soutenues par Apple, ne tentent d’abuser des dispositions d’interopérabilité du DMA pour accéder aux données sensibles des utilisateurs”.

Source : Bloomberg

