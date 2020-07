Free Mobile augmente temporairement le prix de son forfait Série Free

Le yo-yo continue avec le forfait intermédiaire de l’opérateur. Pour cette semaine, pas de changement dans le contenu de l’offre, mais une hausse de prix.

Free Mobile expérimente avec sa Série Free, le changeant chaque semaine. L’offre reste la même comparée à la semaine dernière : 80 Go de data en France métropolitaine, 8 Go en roaming et appels,SMS et MMS illimités. Cependant, le prix de l’offre grimpe de 1€, pour atteindre les 12.99€/mois pendant un an, avant de basculer sur le forfait Free à 19.99€. Le seul changement de cette semaine est donc le tarif de son offre, disponible jusqu’au 14 juillet 2020.

Force est de constater que l’ex-trublion tente semaine après semaine différentes offres tant au niveau des prix que de la data incluse. Pour rappel, son forfait Série Free a été affiché à 8.99€/mois lors de son lancement en juillet 2018, puis à 9.99€ l’année dernière avant de franchir récemment la barre des 10€.