Comparatif : que vaut la nouvelle box 5G de Free face à celles d’Orange, SFR et Bouygues Telecom ?

Avec le lancement de la nouvelle offre 5G de Free, les quatre opérateurs proposent désormais une solution de connectivité fixe utilisant la dernière génération de téléphonie mobile. Univers Freebox vous propose ainsi un comparatif pour décider laquelle vous convient.

Si vous n’avez pas accès à la fibre mais que vous êtes couvert en 5G, vous pouvez vous tourner vers les solutions 5G fixes de divers opérateurs pour accéder à un débit bien supérieur à celui de l’ADSL. Free est le dernier en date à avoir lancé une telle offre, avec sa nouvelle box 5G, vous pouvez donc choisir l’une des box proposées par Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom, à condition d’être éligible bien entendu. Univers Freebox vous propose un comparatif pour choisir plus facilement, bien que le critère premier soit la disponibilité de la 5G chez soi.

Les données saisies sont celles affichées au matin du 10 décembre 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, privilégiant les offres proposant un accès TV directement lorsque c’était possible par souci d’équité.

Prix et connectivité

Prix Box 5G Free 29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois

Prix total sur deux ans : 839,76€

Sans engagement Orange 5G+ Home 42,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1031,76€

Sans engagement Bouygues Telecom 5G Box avec TV 44,99€/mois

Prix total sur deux ans : 1079,76€

Sans engagement SFR Box 5G 39,99€/mois

Prix total sur deux ans : 959,76€

Sans engagement Débits annoncés Box 5G Free Jusqu’à 1,5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 130 Mbit/s en débit montant Orange 5G+ Home Jusqu’à 1 Gbit/s en download Bouygues Telecom 5G Box avec TV Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 58 Mb/s en upload SFR Box 5G Jusqu’à 1,1 Gbit/s en download et 100 Mb/s en upload WiFi Box 5G Free WiFi 7 Orange 5G+ Home WiFi 6 Bouygues Telecom 5G Box avec TV WiFi 6 SFR Box 5G WiFi 6

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Box 5G Free 230 chaînes TV + accessibles en mobilité via Oqee sur Smart TV, smartphone, tablette, ordinateurs Orange 5G+ Home Plus de 100 chaînes de la TV d’Orange sur ordinateur, tablette ou mobile avec l’appli TV.

En option sur téléviseur avec la Clé TV ou avec l’option TV d’Orange sur TV Connectée, à 5 €/mois chacune. Bouygues Telecom 5G Box avec TV Plus de 180 chaînes et 30 replays sur TV grâce à la clé B.tv

Player permettant d’accéder à des services de SVOD, mais nécessite l’achat à 20€. SFR Box 5G 130 chaînes avec l’appli SFR TV sur mobile, tablette ou PC Services annexes Box 5G Free Oqee Ciné Orange 5G+ Home Non Bouygues Telecom 5G Box avec TV Non SFR Box 5G Non

Box + Mobile

Avantage mobile inclus Box 5G Free Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 9,99€/mois pendant un an puis 15,99€/mois Orange 5G+ Home Remise sur vos forfaits mobile Orange : jusqu’à 5 forfaits à prix réduits pour vous ou vos proches. Bouygues Telecom 5G Box avec TV Non inclus Box 5G SFR SFR Multi, vous bénéficiez d’avantages sur tous vos abonnements grâce à votre Box SFR :

jusqu’à 20€/mois d’économies sur chacun de vos forfaits mobiles

jusqu’à 100 Go à partager sur vos lignes mobiles

jusqu’à 5€/mois d’économies sur votre offre Maison Sécurisée

Verdict : la box 5G de Free imbattable sur le papier

Avec cette toute nouvelle offre, Free rebat les cartes sur le marché des solutions de connectivité alternatives, du moins parmi les grands opérateurs. Il se targue en effet de proposer la box la moins chère de ses concurrents, mais aussi celle proposant les meilleurs débits annoncés, un WiFi plus moderne ainsi qu’un accès plus large à davantage de chaînes de télévision que la concurrence. En effet, sur ce dernier point, il faut noter que SFR ne propose pas de solution pour accéder à des chaînes TV sur un téléviseur, tandis qu’Orange et Bouygues la conditionnent à des frais : 5€/mois pour l’opérateur historique et l’achat d’une clé à 20€ pour Bouygues Telecom. Free propose pour sa part l’accès à Oqee, qui est distribué sur de nombreuses plateformes allant de Chromecast aux Smart TV Samsung ou LG, en passant par l’Apple TV ou les appareils Fire TV d’Amazon.

Ainsi, Free propose une offre plus complète et moins onéreuse. Cependant, il est important de rappeler que l’éligibilité à cette box 5G et à toutes les autres se fait sur des critères stricts, il est ainsi possible que vous n’ayez pas le choix. De plus, si une connexion fibre est généralement assez stable sans intervention extérieure, les performances d’un réseau mobile le sont moins. A vous ainsi de choisir, si vous observez un réseau mobile stable, l’opérateur qui vous conviendra le mieux dans votre propre situation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox