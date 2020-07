Suivez les coulisses du lancement de la keynote Free en live avec Univers Freebox

C’est partis ! Univers Freebox vous propose de vivre en temps réel, ce qui s’annonce comme la nouvelle Freebox de référence, à savoir la Freebox V8 ( Freebox POP) .

Comme prévu, Univers Freebox animera un live sur place entre 9h30 et 10h avant de prendre la température et interroger les invités avant le levé de voile tant attendu sur la nouvelle Freebox V8. On attend de la pop attitude, un bon rapport qualité prix et un vrai choc.