Free : quel prix pour la nouvelle Freebox Pop ?

La Freebox Pop sera bon marché mais à quel tarif ? A vos pronostics !

C’est officiel, Free lèvera le voile le 7 juillet prochain sur la nouvelle Freebox Pop lors d’une conférence de presse en plein air au sein de son siège social. Débit max de 2,5 Gbits/s, compatibilité Dolby Atmos, 4K UHD, et certainement un player tournant sous Android TV, telles sont les caractéristiques connues pour le moment. Nul doute que l’opérateur prévoit de surprendre davantage, on peut imaginer un design flashy en accord avec la “pop attitude” qui souhaite insuffler Free. Très attendu aussi, le prix de cette nouvelle génération intermédiaire. Xavier Niel a notamment annoncé l’année dernière la volonté du FAI de lancer une box “accessible, transparente qui fasse rêver” et qui “ne coûte pas des fortunes à fabriquer”.

Dans la nouvelle stratégie de simplification des offres fixes de Free, la Freebox Pop devrait ainsi remplacer une ou plusieurs de ses soeurs. La Crystal et la Mini 4K pourraient ainsi disparaître. La question se pose alors, Free décidera t-il d’afficher sa Freebox V8 à un prix proche ces dernières. Afin de connaître vos pronostics, Univers Freebox vous propose un nouveau sondage.