Inquiétude et déception pour des abonnés Free, fidéliser n’est pas si facile pour tous les opérateurs … Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

La fuite de données chez Free inquiète

L’opérateur annonce actuellement à ses clients avoir été victime d’une cyberattaque, confirmant ainsi l’accès non autorisé à certaines données personnelles de ses abonnés. Cette intrusion a affecté un outil de gestion interne de l’entreprise, bien que l’ampleur précise de la faille reste pour l’heure inconnue. On sait cependant que des IBAN ont également été compromis, et le temps de réponse de Free a forcément engendré des inquiétudes et même des déceptions chez les Freenautes…

DAZN veut séduire mais rend confus

À quoi bon ? C’est la question qu’ont pu se poser certains internautes en voyant la nouvelle formule lancée par le diffuseur de la Ligue 1. En effet, face aux difficultés rencontrées pour séduire le marché Français avec la Ligue 1, DAZN a multiplié les tentatives de recruter davantage avec des offres promotionnelles. DAZN a effectivement lancé son offre à deux flux il y a peu, mais il y a un hic. En effet, comme l’affirme un technicien de DAZN : “avec le forfait Unlimited+, vous pourrez vous connecter sur un maximum de 5 appareils, et diffuser le même contenu sur deux appareils connectés à la même adresse IP”. Impossible alors de partager’ l’abonnement avec un ami, ou même un membre de votre famille, s’il est situé à un autre endroit que vous. Ainsi, pas de partage de compte. Se voulant attractif, il semble surtout perdre les clients potentiels…

La fidélisation chez Free n’est pas au goût de tout le monde

Si vous êtes abonné Sosh de longue date, le changement récent de tarif s’applique à vous aussi, mais il faut que vous le demandiez. Sosh propose une migration vers un tarif à 25.99€/mois, ce qui permet donc de réaliser une économie de 5€ chaque mois. Cependant, la migration doit être réalisée par les abonnés, directement depuis leur espace client. La migration ne change rien, l’offre reste par ailleurs toujours sans engagement. Difficile alors de ne pas comparer les politiques de fidélisation chez d’autres opérateurs…



Les arnaqueurs n’ont pas froid aux yeux

C’est une histoire qui arrive à beaucoup de personnes : un technicien se prétendant être envoyé par un opérateur télécom vous démarche à domicile pour vous proposer un abonnement à une box internet. C’est le cas de Youri, qui a fait confiance au commercial l’ayant démarché à domicile pour effectuer le transfert de son abonnement Freebox vers Orange. Mais le commercial n’a pas effectué la portabilité ni la résiliation de l’abonnement Free. Et il faut le dire, certains n’hésitent pas à mentir éhontément.

Créer un bloc d’info sur la TNT, une bonne idée ?

Nicolas de Tavernost, PDG récemment nommé à la tête du groupe RMC BFM considère que créer un bloc de chaînes d’information sur la TNT serait “un véritable hold-up”. A son sens, seuls ses concurrents en bénéficieraient et “personne n’est demandeur. Les téléspectateurs n’aiment pas qu’on change leurs habitudes, et il serait paradoxal de prendre une telle décision qui risquerait de fragiliser la TNT, que tout le monde dit vouloir défendre.” Mais les consommateurs sont plus partagés, certains aimeraient voir une simplification pour passer d’une ligne éditoriale à l’autre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox