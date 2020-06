Du cinéma pour tous les abonnés Freebox : la sélection à ne pas louper dès maintenant

Des films cultes aux grosses productions hollywoodiennes en passant par des pépites à découvrir, les abonnés Freebox non abonnés à Netflix, Amazon Prime Video ou encore OCS, ont de quoi se divertir sur Freebox TV. Incluses dans le bouquet basique, Paramount Channel (52) et RTL9 (29) valent le détour, TV5 Monde également (70). Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi :

A 20h40 sur Paramount Channel, un thriller politique haletant s’inspirant ouvertement de l’assassinat du Président Kennedy : “A cause d’un assassinat”. L’histoire, un journaliste enquête sur le meurtre d’un candidat à la présidence. Il découvre alors un terrible complot l’impliquant également.

Pus drôle, fou et frénétique que le premier opus, “Evil Dead 2″ suivra sur le même canal à 22h30. Un film d’horreur délirant catapultant dans une cabane isolée en pleine forêt avec deux amoureux de retour 4 ans après, en proie à des forces démoniaques !

Le meilleur film de la soirée ? un thriller bodybuildé avec Angelina Joly et James McAvoy à 22h15 sur RTL9. Prenez-en plein les yeux sans vous prendre la tête dans “Wanted : choisis ton destin”, transposition ciné d’une BD. De l’action tous azimuts, on se régale même si le scénario ne bouscule pas !

Samedi :

Pourquoi sortir quand on peut se détendre devant “Les femmes de ses rêves” avec Ben Stiller à 18h45 sur RTL9. Déjantée, avec un humour volontairement de mauvais goût, cette comédie des réalisateurs de “Mary à tout prix”, cette comédie fonctionne parfaitement.

George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube dans un film de guerre ? Cela s’est produit en 1999 dans “Les rois du désert”, diffusé à 20h45 sur RTL9 ! Le pitch, “A la fin de la guerre du Golfe, l’odyssée de quatre pieds nickelés de l’armée des États-Unis qui, partis sur la piste d’un trésor koweitien aux mains des Irakiens, finissent par se faire les champions d’un peuple laissé-pour-compte.” Une valeur sûre à la satire féroce !

Dimanche :

Un bon film d’aventure à déguster dans son canapé ? Retrouvez “Sahara” à 15h30 sur RTL9 avec Matthew McConaughey (Interstellar), Steve Zahn et Penélope Cruz, rien que ça ! Un zeste d’Indiana Jones et de James Bond, de l’humour et une rafale de péripéties, bref un très bon divertissement. Vous aimerez ces chasseurs d’épaves !

Vous aimez Wesley Snipes et les cascades de haute voltige ? Zappez sur Paramount Channel et retrouvez à 20h40 “Drop Zone”. Un policier, suspendu, mène son enquête solo. Il infiltre un groupe de voltigeurs d’élite, qu’il croit coupables de vols et de meurtres.

Dans le genre biopic, romance, laissez-vous séduire par “Jane” à 20h45 sur RTL9 avec Anne Hathaway (Le diable s’habille en Prada) et James McAvoy (Split). Place à un portrait de la célèbre écrivain britannique Jane Austen, au travers de sa love story vécue à l’aube de ses vingt ans.

On aime ou on aime pas ? Peu connu mais armé d’un casting XXL (Demi Moore, Sean Penn et Robert de Niro), “Nous ne sommes pas des anges” prendra place à 22h15 sur le canal 52. Après leur évasion, le duo d’acteurs stars se fait passer pour des curés dans un couvent.

D’autres préféreront être hanté comme il se doit avec carton des années 2000. A 22h45 sur RTL9, retrouvez une Nicole Kidman plus glaçante que jamais dans “Les Autres”, un film d’horreur/thriller fantastique transcendant !

La semaine prochaine :

Lundi 29 juin :

Jolie surprise, la comédie dramatique “Le fils de l’épicier” devrait vous convaincre à 21h sur TV5 Monde. Le pitch : “10 ans après avoir quitté son sud natal, il y revient pour parcourir les hameaux isolés avec le camion-épicerie de son père, affaibli par un infarctus.” Un road-movie des campagnes teinté d’humour.

Une autre comédie dramatique très stylée vous propulsera dans les années 60 dans “Les seigneurs” à 20h40 sur Paramount Channel. Plongez en plein affrontement entre gangs new-yorkais. La tension monte encore d’un cran lorsqu’un voyou rejoint une bande rivale.

Un peu tard pour une comédie familiale divertissante, à 22h45, Paramount Channel diffusera toutefois “La souris”, on dit oui pour les gags à la Tom et Jerry et à l’esprit humoristique de “Maman j’ai raté l’avion”, avec une souris !

Mardi 30 juin :

Adrian Brody (Le Pianiste), le chanteur de R’n’B Akon et Hayden Christensen (Star Wars) dans un film de braquage qui tient la route bien qu’un peu ennuyeux. Tentez “Braquage à l’américaine” à 20h45 sur RTL9.

Primé au festival de La Rochelle, découvrez “Une vie après” à 21h sur TV5 Monde, un téléfilm dramatique autour de la rencontre entre une jeune mère de famille divorcée sans emploi et un restaurateur. Entre amour et vie post-rupture.

Mercredi 1 juillet :

Assez rare pour s’y plonger, à 20h40 sur Paramount Channel, la comédie sportive et attachante “Carton rouge” prendra des airs de caricature bien pensée du milieu carcéral et footballistique avec un humour 100% anglais.

Vous ne voulez pas vous prendre la tête, “Flic de haut vol” peut vous faire du bien à 20h45 sur RTL9. Cette comédie policière ne marque pas les esprits mais fait passer un bon moment, 100% détente, portée par Martin Lawrence (Bad Boys). Le pitch, un voleur usurpe l’identité d’un policier pour récupérer un diamant malencontreusement dissimulé sur site d’un futur commissariat, avant d’être arrêté. A sa sortie, une surprise l’attend.