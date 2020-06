Attention à la fausse vidéo accusant la 5G de tuer les oiseaux

Une vidéo montre des oiseaux morts en pleine rue et désigne la 5G comme responsable de l’hécatombe. Impossible, selon des spécialistes.

La 5G suscite des inquiétudes auxquelles tentent de répondre les opérateurs et les spécialistes, mais que viennent alimenter certaines fausses vidéos relayées sur les réseaux sociaux. On peut citer celle dont nous parlions précédemment montrant un technicien au pied d’une installation et suggérant un lien avec le coronavirus. Il y a également une vidéo d’une quinzaine de secondes partagée sur Twitter, Facebook et YouTube montrant des dizaines de pigeons retrouvés morts en pleine rue à Barcelone, ville espagnole où est justement testée la 5G.

La vidéo a bien été tournée à Barcelone, mais l’explication concernant l’hécatombe se révèle pour sa part fausse. Interrogés par TV5Monde Info, des spécialistes affirment qu’il est impossible que les ondes n’aient eu cet effet sur les volatiles. L’enquête des autorités a d’ailleurs révélé une intoxication alimentaire probablement due à de la nourriture empoisonnée.

Cela n’empêche toutefois pas la réalisation d’études complémentaires, comme le recommandait d’ailleurs l’Agence nationale de sécurité sanitaire. En début d’année, elle soulignait “un manque de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels” liés à l’exposition de certaines fréquences de la 5G.

Source : Franceinfo