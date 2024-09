Quels sont les points forts de chaque Freebox et laquelle est faite pour vous ?

Quelle Freebox correspond le plus à vos usages ? Univers Freebox vous propose de découvrir les points forts de chaque offre.

Quatre offres Freebox vous sont actuellement proposées par Free, mais quels sont les points les plus attrayants pour chacune d’entre elle et à quel public s’adressent-elles ? Univers Freebox vous propose une analyse de chaque box, découvrez les points forts et le public auquel elle s’adresse pour savoir si elle vous conviendra.

La Freebox Ultra : le package complet et performant pour les familles qui veulent tout

Commençons par la dernière offre lancée par l’opérateur : la Freebox Ultra. Pensée comme une proposition très haut de gamme, uniquement fibre, cette offre affiche un prix de 49.99€/mois pendant un an puis 59.99€/mois, sans engagement et propose un maximum de services inclus : le bouquet TV by Canal (50 chaînes), Universal+, Canal+ La chaîne en live, Netflix Standard avec pub, Prime Video, Disney+ Standard avec pub, Cafeyn et même une offre de 3 mois gratuits pour Max Basic avec Pub en option, sans engagement. Ainsi, les amateurs de contenus, ou les familles à la recherche de diversité sur le petit écran, seront servis avec la plupart des acteurs majeurs du streaming directement disponibles, en plus des 280 chaînes incluses au total.

Cette offre entend également séduire les gros consommateurs de bande-passante avec des performances techniques impressionnantes des débits fibres allant jusqu’à 8 Gbit/s en symétrique (upload et download), mais aussi la compatibilité WiFi 7 Quad-band, Free restant le seul opérateur pour l’heure à proposer cette norme qui entend délivrer des débits sans-fils très impressionnants. De quoi ravir si vous avez des habitudes de téléchargement ou d’hébergement de serveurs notamment ou simplement si vous adorez streamer avec la meilleure qualité d’image ou que vous êtes un gamer assidu. Certains usages sont aussi rendus possibles par cette offre, avec le pocket WiFi qui permet d’accéder à une connexion internet nomade gratuitement si vous en faites la demande, parfait si vous êtes habitué à voyager à travers la France.

Les abonnés Freebox Ultra ont aussi accès au Back-Up 4G en option qui prendra le relais si votre ligne subit des problèmes, un emplacement disque dur NVMe pour ceux qui veulent transférer de gros fichiers en un temps record, voir héberger des machines virtuelles… Sans oublier un avantage si vous prenez vos forfaits chez Free, avec la possibilité de faire passer jusqu’à 4 forfaits 5G en illimité pour 9.99€/mois pendant un puis 15.99€/mois.

Résolument la plus complète du marché, cette offre pourra séduire notamment les familles éligibles à la fibre qui cherchent à avoir un maximum de contenus pour convenir à tout le monde tout en bénéficiant de performances internet très rapides et de l’avantage mobile sur de nombreux forfaits. Cependant, même un couple ou une personne vivant seule peut se laisser séduire par l’ensemble des propositions de cette offre. Malgré un tarif assez élevé, le rapport-qualité prix est tout de même assez bon pour le choisir, si vous cherchez une offre la plus complète possible.

La Freebox Pop, performante et raisonnable, pour un couple ou un célibataire

Vient ensuite la deuxième tête d’affiche chez Free, la Freebox Pop. On peut ici y voir une offre intermédiaire qui va proposer de très bonnes performances sur le net, avec des débits allant jusqu’à 2.5 Gbit/s pour un seul appareil et 5Gbit/s partagés au total, et même une disponibilité en WiFi 7 Bi-band en fibre, pour un prix plus bas que celui de l’Ultra. Avec ces débits, le streaming ou certains usages très consommateurs en bande passante (gaming, téléchargements fréquents…) seront tout de même à votre portée. Notons également qu’à l’inverse de cette dernière, la Freebox Pop est disponible pour les abonnés ADSL.

Côté contenus, pas de services inclus, mais un ensemble de 230 chaînes incluses et tout de même de nombreuses offres promotionnelles : Canal+ La chaîne en live offerte 3 mois sans engagement, Prime Video offert 6 mois sans engagement, Max Basic avec Pub et Cafeyn offerts trois mois… De quoi ravir les amateurs de streaming qui veulent découvrir certains services sans avoir à mettre la main au porte-monnaie directement.

Sans oublier un avantage mobile très alléchant : un forfait Free 5G illimité à 9.99€/mois au lieu de 19.99€/mois, sans limite de temps cette fois. Ainsi, cette offre pourrait davantage convenir à un couple ou une personne vivant seule, mais souhaitant une connexion fibre performante et une offre triple play tout de même conséquente, pour un tarif assez raisonnable : 29.99/mois pendant un an puis 39.99€/mois, toujours sans engagement.

Freebox Ultra Essentiel : le top sans superflu, pour ceux qui veulent les meilleurs débits

Une offre un peu particulière puisqu’il s’agit d’une déclinaison allégée de la Freebox Ultra. Coûtant 10€ moins cher par mois (39.99€/mois puis 49.99€/mois après un an), elle est proposée sans engagement et sans services inclus à l’exception de TV By Canal, mais avec le reste des bons points de la Freebox Ultra : débits jusqu’à 8Gbit/s en symétrique, compatibilité WiFi 7 Quad-band…

Même la disponibilité du Pocket WiFi et de l’emplacement pour disque dur NVMe, ainsi que l’avantage mobile permettant d’avoir jusqu’à 4 forfaits 5G illimités à 9.99€/mois pendant 1 an (puis 15.99€/mois).

Cependant, elle reste triple-play et propose ainsi tout de même du contenu avec ses 280 chaînes incluses. Cette Freebox s’adresse ainsi davantage aux personnes cherchant avant tout les meilleures performances, sans fioritures.

Série Spéciale Freebox Révolution Light : tout dans un petit prix, pour les petits budgets

La Freebox Révolution Light a récemment été remaniée dans une “Série Spéciale” par l’opérateur de Xavier Niel, qui a baissé son prix. C’est d’ailleurs l’un des points forts de l’offre : un prix très bas pour une offre triple-play, avec 24.99€/mois la première année puis 29.99€/mois, toujours sans engagement.

Dans un comparatif, nous avons pointé du doigt qu’il s’agissait de l’une des offres les moins chères et les plus complètes sur ce marché. Il faut l’admettre, malgré ses 12 ans, la Freebox Révolution tient encore la route : vous y retrouvez 230 chaînes incluses et des débits fibre tout de même corrects et dans la moyenne haute de ce que proposent les offres concurrentes.

Comptez aussi un player complet avec lecteur blu-ray intégré, mediacenter, ainsi qu’un stockage de 250 Go. Selon les goûts, le design mythique pourra aussi charmer les consommateurs, sans oublier l’avantage mobile permettant de bénéficier de jusqu’à 4 forfaits 5G illimités à 15.99€/mois. La force réelle de cette offre est surtout son prix, qui conviendra à tous les petits budgets, comme les étudiants par exemple, ou ceux qui ne veulent pas mettre plus de 30€ dans un abonnement box. La Révolution Light correspondra aussi aux besoins de ceux qui demandent une simple connexion efficace, comme cela peut être le cas pour des personnes retraitées par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox