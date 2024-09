Comparatif : que vaut la nouvelle offre Freebox Révolution Light face aux box concurrentes ?

Univers Freebox vous propose un comparatif complet des offres télécoms d’entrée du marché par rapport à la Série Spéciale Freebox Révolution Light.

Cette rentrée, Free a surpris en remaniant son offre Freebox Révolution Live dans une série spéciale. Si le contenu n’a pas changé, exit le prix fixe et l’opérateur adopte une forme plus classique de 24.99€/mois par mois pendant un an puis 29.99€/mois. Une proposition qui ressemble à s’y méprendre à la Série spéciale rentrée de Bouygues Telecom au niveau tarifaire. Univers Freebox a réalisé un comparatif complet d’offres box s’inscrivant dans la même gamme de prix (aux alentours de 30€/mois) de chaque concurrent, telles que proposées sur leurs sites web actuellement à l’ensemble de leurs abonnés.

Les données saisies sont celles affichées au matin du 10 septembre 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, sans inclure les potentielles options proposées pouvant augmenter le tarif. Il s’agit ainsi d’offres “brutes”.

Prix et connectivité

Prix Freebox Révolution Light 24,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois

Prix total sur deux ans : 659,76€

Sans engagement Boîte Sosh Fibre 25,99€/mois + 5€/mois pour la TV

Prix total sur deux ans : 743.76€

Sans engagement Bbox Fit 24,99€/mois pendant un an puis 29,99€/moi

Prix total sur deux ans : 659.76€

Engagement 12 mois SFR Fibre Starter 29,99€/mois

Prix total sur deux ans : 719,76€

Engagement 12 mois Débits Freebox Révolution Light 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload Boîte Sosh Fibre Jusqu’à 300 Mbit/s en download en upload Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Jusqu’à 600 Mbit/s en download et en upload SFR Fibre Starter Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 1 Gbit/s en upload WiFi Freebox Révolution Light WiFi 5 Boîte Sosh Fibre WiFi 5 Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom WiFi 5 SFR Fibre Starter WiFi 5 Compatibilité ADSL Freebox Révolution Light Oui Boîte Sosh Non Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Non SFR Fibre Starter Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Révolution Light 230 chaînes TV + accessibles en mobilité via Oqee Boîte Sosh Fibre 191 chaînes Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Plus de 180 chaînes SFR Fibre Starter 180 chaînes Player Freebox Révolution Light Player Freebox Révolution HD, lecteur Blu-Ray, Game center Boîte Sosh Fibre Décodeur TV 4K Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Décodeur TV 4K SFR Fibre Starter Décodeur TV 4K Services SVOD inclus Freebox Révolution Light Prime Video, 6 mois offert puis 6,99€/mois sans engagement Boîte Sosh Fibre Non Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Non SFR Fibre Starter Non Services annexes Freebox Révolution Light FreeFoot

Cafeyn en option 3 mois inclus puis 9,99€/mois Boîte Sosh Fibre Non Série Spéciale Rentrée Bouygues Telecom Non SFR Fibre Starter Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Révolution Light Illimité vers les fixes de + de 110 destinations Boîte Sosh Fibre Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations internationales Série Spéciale rentrée Bouygues Telecom Appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays SFR Fibre Starter Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations Avantage mobile inclus Freebox Révolution Light Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15.99€/mois Boîte Sosh Fibre Non inclus Série Spéciale rentrée Bouygues Telecom Non inclus SFR Fibre Starter Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande) Autres accessoires Freebox Révolution Light Serveur NAS 250 Go de stockage

Back-up 4G (sur demande en cas d’incident ou en option payante) Boîte Sosh Fibre Non Série Spéciale rentrée Bouygues Telecom Internet garanti dès le 1er jour avec une clé 4G et 200 Go à votre disposition dès la souscription de votre box (sur demande) SFR Fibre Starter Non

Verdict : la Freebox Révolution Light plus complète et moins chère

La Freebox Revolution Light se veut être un produit d’appel pour Free et remplit assez bien son office. Des quatre concurrents sur le même segment tarifaire, elle est la moins chère à égalité avec l’offre de Bouygues Telecom. Quant au contenu de l’offre, la Freebox Révolution Light propose davantage de chaînes, un player plus polyvalent… On peut cependant noter toujours l’absence de la 4K qui pourrait rebuter certains et le fait que, depuis peu de temps, la box Fibre Starter de SFR a dépassé la Révolution au niveau des débits montants. Ce dernier point cependant peut être relativisé : les débits montants de toutes ces offres sont suffisants pour la plupart des usages. En somme, cette Série Spéciale rend la Freebox Révolution moins chère qu’auparavant, sans pour autant lui enlever de sa superbe, elle reste une solide offre pour les petits budgets qui souhaitent une offre triple-play plus que correcte.

