Le saviez-vous : Free permet à ses abonnés Freebox et Free Mobile d’être tenus au courant de ses “offres immanquables”

Une page officielle dédiée et tenue à jour ainsi que informations personnalisées par mail par exemple, les abonnés Freebox et Free Mobile ne manquent pas de possibilités pour connaître les promotions du moment proposées par l’opérateur.

Une plateforme de streaming offerte temporairement sur votre Freebox, un avantage sur un forfait Free Mobile ou encore des promos sur des smartphones ? Free propose souvent des bons plans à ses abonnés. S’il est parfois difficile de s’y retrouver, l’opérateur propose une page dédiée et baptisés “Les bons plans Free”, dans laquelle sont listées “toutes les offres immanquables Free : les remises, bonus, et avantages Freebox et mobiles”.

En parallèle, Free peut également informer de ses meilleures offres et celles de ses partenaires par email ou SMS. Pour être certain de les recevoir, il suffit de se rendre dans votre espace abonné, mobile ou fixe, avec deux procédures légèrement différentes.

Depuis l’espace abonné mobile, rendez-vous dans la section “Mon compte”, puis cliquez sur “Mes informations” et “Mes préférences de contact”. Il vous faudra ensuite cliquer sur les différentes options de contact proposées. Vous pouvez par ailleurs personnaliser ce choix, si vous souhaitez que les offres de Free ne soient pas envoyées sur votre boîte mail, il suffit de décocher la case idoine. À noter, pour les offres des partenaires, vous n’avez pas ce choix. Une fois toutes les options que vous désirez cochées, cliquez sur “enregistrer”.

Les abonnés Freebox peuvent pour leur part se rendre sur leur espace dédié, dans la rubrique “Mon abonnement”, section “Mes informations personnelles” et cliquez sur “Bénéficier des informations commerciales de Free”. Il vous suffit ensuite de cocher “Oui” puis de valider grâce au bouton rouge.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox