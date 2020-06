Nouveau distributeur exclusif de beIN Sports, Canal+ n’augmentera pas le prix de l’abonnement

A défaut d’annoncer un accord avec Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom, Canal+ se fend ce matin d’un communiqué sur sa prise en charge depuis le 1er juin de la distribution en exclusivité des chaînes de beIN Sports.

“Les plus belles compétitions en direct sont de retour sur les chaînes beIN SPORTS, désormais distribuées en exclusivité par le Groupe Canal+”, annonce ce matin la filiale de Vivendi. Comme prévu depuis le 1er juin et pour les cinq prochaines années, Canal+ est le distributeur exclusif beIn Sports sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs tiers notamment les fournisseurs d’accès Internet en France métropolitaine. Dans le cadre de ce partenariat finalisé en février dernier, le groupe qatari a également confié à Canal + la commercialisation et la gestion de son application OTT beIN Sports Connect.

Côté prix, rien ne change, “toujours proposé au tarif de 15 euros par mois sans engagement, beIN Sports reste accessible au plus grand nombre et à tous les amateurs de sport”, précise Canal+.

Pas d’annonce d’accord avec les FAI

Reste qu’aucun accord avec les opérateurs n’a été officialisé. Les négociations sont toujours en cours, un terrain d’entente aurait toutefois été trouvé avec Orange selon Challenges. Pour l’heure, les chaînes sportives du groupe qatari restent disponibles sur les box des opérateurs. Si les contrats de distribution ne sont pas renouvelés, les abonnés des FAI en question seront dans l’obligation de s’abonner à une offre Canal comprenant beIN Sports ( Pack Sport+, Intégrale, et en option seule) ou à beIN Connect.

Au programme

Aujourd’hui, les abonnés peuvent profiter de la reprise des championnats de football européens (LaLiga, Bundesliga, Serie A, Super Lig, FA Cup, EFL Championship) et de la NRL, mais aussi dans les prochaines semaines et mois, “du retour de la Ligue 2, du sport US avec la NBA, la MLB, la NFL, des championnats français et internationaux de handball, des Coupes d’Europe de Rugby ou encore la Coupe Davis et la Fed Cup, Wimbledon, la natation et la boxe.”

La saison prochaine, beIN Sports proposera l’Euro 2021 puis dès la rentrée 2021, la Ligue des Champions.