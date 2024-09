Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne sportive gratuite disponible sur Pluto TV

Amateurs d’adresse et de beau jeu, Billiard TV est désormais disponible sur Pluto TV.

Pluto TV s’enrichit à nouveau, cette fois avec une chaîne dédiée à un sport d’adresse bien connu à savoir le billard. En effet, vous pourrez suivre les joueurs du monde entier s’affronter sur la plus grande scène du domaine depuis la chaîne Billiard TV. Un canal supplémentaire qui s’ajoute ainsi aux chaînes dédiées à JAG, Allociné ou Fifa+ ajoutées récemment.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

