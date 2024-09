Iliad a lancé “UptoBond”, sa nouvelle offre ambitieuse d’investissement dédiée exclusivement à ses 18 000 salariés

La maison-mère de Free a lancé en avril 2024 un plan d’épargne auprès de ses collaborateurs en France (Free), Italie (Iliad Italia) et en Pologne (Play).

Après avoir lancé en 2019 puis 2021 Up2Share, une offre collective d’actionnariat salarié visant à associer les collaborateurs aux objectifs stratégiques et au développement du groupe, Iliad a présenté en avril 2024 sa nouvelle opération d’investissement “UptoBond”. Il s’agit d’un nouveau plan d”épargne dédié exclusivement à ses salariés sous forme d’une émission d’obligations ouverte en France, en Italie et en Pologne. “Ce plan prend la forme d’un fonds d’investissement salarié qui souscrit à des titres Iliad sous forme d’obligations non cotées, avec un complément apporté par le groupe”, a indiqué la maison-mère de Free lors de la publication de ses résultats semestriels la semaine dernière.

Dans ce plan, les conditions apparaissent interessantes avec un mécanisme d’abondement généreux. “Pour chaque euro investi, Iliad s’engage à abonder trois fois plus à vos côtés dans la limite de 600€”, a présenté dans une vidéo le directeur général de Free, Nicolas Thomas. De plus, chaque investissement, abondement compris, est assorti d’un coupon : “L’obligation Iliad est émise à une valeur de 10 €. Le coupon qui la rémunère est de 6 % par an pendant 5 ans. Cela représente une rémunération équivalente à deux fois le taux du livret A au 1er janvier 2024”, apprend-on.

Au terme des 5 ans, les salariés qui investissent pourront récupérer “le montant de leur investissement (c’est-à-dire leur apport personnel complété de l’abondement net), augmentée du coupon de 6 % par an, pendant 5 ans”, indique Iliad sur une page dédiée. Par exemple, pour 200€ d’apport personnel, la valeur des avoirs au terme des 5 années de blocage sera de 978€ soit un gain de 778€.

Avec les sommes investies par ses salariés, Iliad prévoit de financer des programmes en lien avec ses objectifs RSE tels que la décarbonisation de ses flottes de véhicules ou encore l’éfficacité énergétiques de ses services et produits. La période de souscription s’est étalée du 5 au 15 avril dernier,

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox