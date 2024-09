Clin d’oeil : des escrocs voleurs de carte SIM deviennent de plus en plus créatifs

Les criminels utilisent souvent des cartes SIM volées pour mener des opérations et les cherchent un peu partout. Après s’être attaqués à des ascenseurs, ce sont maintenant les autoroutes qui sont ciblées.

Un moyen de communiquer impossible à relier à une personne directement, c’est ce que représentent les cartes SIM volées pour les escrocs de tout poil. Si l’année dernière, on avait pu observer des vols fréquents des cartes SIM dans les ascenseurs, les malfrats ont trouvé une nouvelle cible de choix : les bornes d’appel d’urgence des autoroutes.

Ces numéros de téléphones permettent par exemple de mener des campagnes de hameçonnage pour voler des données ou même de l’argent directement aux victimes se faisant avoir. Cet été, plusieurs bornes d’appel d’urgence ont ainsi été touchées par ces larcins, avec une récurrence depuis le début du mois de juillet qui laisse penser qu’il ne s’agit pas d’actes isolés. L’un des malfrats repéré a d’ailleurs été vu embarquant trois cartes SIM.

« Ce sont des faits extrêmement rares, je n’avais jamais été confronté à des vols de cartes SIM sur ces bornes SOS. Mais cela répond certainement à une demande dans le but de commettre des délits avec des téléphones portables » explique un gendarme. Et ce type de vol peut toucher à la fois les victimes ciblées et les institutions cambriolées : les cartes SIM volées sont souvent énormément utilisées, causant des hors-forfaits faramineux, comme ce fut le cas pour une puce volée à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers qui avait causé une facture de 62 000€.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox