GoMo, MVNO lancé par Iliad et Xavier Niel, franchit le cap des 200 000 abonnés

Presque 8 mois après son lancement, le MVNO Irlandais d’Iliad et Xavier Niel atteint le palier des 200 000 abonnés, sans boutique physique.

Un cap franchi. Le 15 octobre 2019, l’opérateur Eir, détenu à hauteur de 64.5% par Iliad et NJJ, la holding de Xavier Niel, lançait son opérateur virtuel GoMo en Irlande, avec une stratégie agressive. Un plan qui semble payer, puisque l’opérateur virtuel annonce avoir les 200 000 abonnés.

We’ve hit 200,000 🥳🤩💋 The GoMo family is now over 200,000 strong and we hope you’re all loving All Calls, All Texts, All Data for just €12.99 a month for life !

Welcome to the squad 😎#GoMo pic.twitter.com/lPeMycFZw9 @GoMoIreland (@gomoireland) June 12, 2020

Le pari lors du lancement était la simplicité, la transparence et un prix défiant toute concurrence alors que les concurrents de l’opérateur historique Eir appliquaient des tarifs jusqu’à trois fois plus élevés. C’est pourquoi les 100 000 premiers abonnés de l’opérateur pouvaient bénéficier d’appels,SMS et MMS illimités avec 80 Go de data , plus 10 Go en roaming pour 9.99€/mois sans engagement et à vie (“for life” en anglais dans le texte). Un cap qui avait été franchi en janvier. L’opérateur a d’ailleurs été salué et a obtenu deux prix en Irlande l’année dernière pour son offre.

Le prix de l’offre de GoMo a depuis évolué pour passer à 12.99€ par mois à vie. Le tout sur le réseau d’Eir telecom, qui promet 98% de couverture de la population en 4G.

En avril 2018, NJJ, holding de Xavier Niel s’est officiellement emparé de 32,9% du capital de Eir et Iliad, 31,6% soit 64,5% à eux deux. La maison-mère de Free a par ailleurs, la possibilité d’en prendre le contrôle à terme, via l’exercice d’une option d’achat exerçable en 2024 accordée par NJJ. L’objectif affiché depuis, construire le meilleur réseau fixe et mobile en Irlande, offrir des produits de la plus haute qualité et offrir un service de premier ordre à la clientèle irlandaise.