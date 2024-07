Free Mobile vous annonce avec humour que vous arrivez dans un nouveau pays

Les abonnés Free Mobile qui ont déjà profité de leur forfait dans une des destinations incluses dans leur offre, le savent, dès que vous arrivez à l’étranger, Free vous accompagne en vous envoyant un SMS de bienvenue (gratuit) comprenant toutes les informations essentielles à l’utilisation de votre forfait dans le pays où vous vous trouvez, à savoir les tarifs des appels, des SMS, des MMS et de l’internet mobile inclus ou non mais aussi de l’indice à composer vers les n° locaux, n° de votre messagerie, n° du Service Abonné depuis votre destination et n° d’urgence en Europe.

Pour donner un peu plus encore le sourire à ses abonnés qui l’ont déjà, l’opérateur personnalise depuis juillet ses messages d’accueil, de manière cocasse. Nous vous avons déjà dévoilé certaines des ces alertes SMS que vous recevez lorsque vous passez une frontière, mais vacances oblige, les freenautes partage ceux qu’il ont reçus dans différents pays:

Aujourd’hui, l’offre incontournable de Free Mobile pour voyager est son forfait à 19,99€/mois, lequel inclut 35 Go de roaming en 4G dans plus de 100 destinations aux quatre coins du monde. Son offre Série Free actuellement proposée à 10,99€/mois pendant 1 ans, intègre quant à elle 20 Go depuis Europe/DOM. S’agissant du forfait 2€, deux nouveaux boosters payants incluent respectivement 2 Go et 10 Go depuis l’UE et DOM.

Si vous êtes abonné Forfait 2€, vous devez activer l’option Voyage depuis votre Espace Abonné (avance sur consommation de 10€ par carte bancaire). “Pensez à consulter les tarifs et destinations incluses dans votre Forfait Free avant de partir. Si votre destination n’est pas incluse, nous vous recommandons de désactiver votre service de données depuis votre téléphone afin d’éviter une surconsommation importante”, précise l’opérateur.

