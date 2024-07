Red by SFR vient concurrencer Free Mobile avec un forfait 300 Go “spécial voyage”

Alors que Free vient d’enrichir à nouveau son forfait historique de nouvelles destinations, la marque low-price de SFR vient marcher sur ses plates bandes.

La période est aux vacances, les opérateurs tentent ainsi de rendre attractives des offres auprès des voyageurs. Si SFR a améliorer ses options dédiées, Free a lui choisi d’intégrer davantage de destinations dans son forfait à 19.99€/mois. Mais une nouvelle proposition de Red vient concurrencer l’offre de l’opérateur qui se présente comme la plus riche en termes de destinations internationale.

En effet, Red vient de lancer son forfait “spécial voyage” et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’offre ressemble énormément à celle de son concurrent. Elle est proposée au même prix, 19.99€/mois, avec la même enveloppe de data en France à savoir 300 Go et la même quantité de data disponible à l’étranger, 35Go. La différence étant que Red annonce 124 destinations incluses pour l’utilisation de cette dernière enveloppe, dont 62 destinations hors UE/DOM. L’opérateur de Xavier Niel, lui, en affiche “seulement” plus de 110 disponibles.

La différence en soi n’est pas énorme, à peine une quinzaine de destinations, mais elle pourra séduire ceux qui cherchent un forfait compatible avec un pays en particulier qui ne serait pas inclus dans l’offre Free Mobile. Le forfait reste sans engagement. Chez B&You, qui se calque généralement sur Red, pas de forfait dédié au voyage pour l’instant, son offre à 300 Go ne proposant que de la data utilisable en Europe et dans les DOM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox