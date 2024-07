Samsung abandonne Samsung Messages au profit de Google Messages

Récemment, une annonce majeure a été faite par Samsung concernant l’avenir de ses applications de messagerie sur smartphones. La société a décidé d’abandonner son application historique Samsung Messages au profit de Google Messagets, une décision qui marque un tournant stratégique significatif.

Il y a quelques jours, Samsung révélait son intention de déployer la communication par satellites sur ses smartphones. Bien que cette nouvelle ait capté l’attention, un autre changement majeur se profilait en arrière-plan : la transition de Samsung Messages vers Google Messages lors des connexions satellites. En effet, l’application de messagerie de Samsung n’est pas compatible avec ce type de réseau, contrairement à celle de Google.

La fin de Samsung Messages

Samsung a finalement annoncé qu’elle prévoyait d’abandonner complètement Samsung Messages. Cette application, installée par défaut sur tous les smartphones Galaxy, ne sera plus présente sur les futurs modèles tels que le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6, ainsi que sur les appareils suivants. De plus, Samsung prévoit de couper le service dans quelques mois.

Google Messages prend le relais

En remplacement, c’est Google Messages qui prendra le relais. Cette application, déjà utilisée par des millions de personnes, est à la fois polyvalente, moderne et évolutive. Elle supporte toutes les dernières technologies disponibles, y compris le RCS (Rich Communication Services), un standard de communication avancé qui offre une meilleure expérience utilisateur.

Une stratégie logique

La stratégie de Samsung est claire : se concentrer sur des applications performantes et déjà bien établies comme Google Messages. Investir du temps, de l’énergie et de l’argent dans la mise à jour de Samsung Messages, souvent critiqué par les utilisateurs, ne semble plus être une priorité pour le géant sud-coréen.

Source : 9to5Google

