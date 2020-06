Totalement fibrés : Free à fond sur le mobile et chaud pour la 5G, des promos qui continuent, le up and down, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité. Pour ce nouveau numéro, nous revenons sur le lancement de la 5G, Bouygues Télécom, en retard sur cette technologie, veut retarder le lancement. Free ne connait pas la crise en terme d dé”ploiement 4G, On se livre à vous en “avouant” nos chaînes Freebox TV préférées, et c’est pas forcement avouable. Et bien sur vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, nos tests et astuces, etc. Bon visionnage ! /p> Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox.