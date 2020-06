Chaînes cinéma gratuites pour tous les abonnés Freebox : les films incontournables à voir dès aujourd’hui

Déconfinés mais fans de ciné ? Les films cultes et autres pépites ne manquent pas sur les Freebox. Des chaînes incluses dans le bouquet basique méritent le coup d’oeil à l’instar de Paramount Channel (canal 52) et RTL9 (29) . Presque cinéphile, Univers Freebox vous souffle ses incontournables des prochains jours !

Vendredi : Humour british et assassinat

Assez rare pour la regarder, à 20h40 sur Paramount Channel, la comédie sportive et attachante “Carton rouge” prendra des airs de caricature bien pensée du milieu carcéral et footballistique avec un humour 100% anglais.

Suivra à 22h30 sur le même canal, un thriller politique haletant s’inspirant ouvertement de l’assassinat du Président Kennedy : “A cause d’un assassinat”. L’histoire, un journaliste enquête sur le meurtre d’un candidat à la présidence. Il découvre alors un terrible complot l’impliquant également.

Samedi : et si vous étiez invisible ?

De la science-fiction et une approche de l’invisibilité plus que parfaite ! A 20h45 sur RTL9, Hollow Man : l’homme sans ombre. Quand le pouvoir de l’invisibilité passe du rêve au cauchemar. Un jeune savant surdoué, violent et mégalomane, en parcourt toutes possibilités avant d’en subir les effets pervers.

Vous avez 2h50 devant vous ? Jetez-vous sur “Le dernier empereur” de Bernardo Bertolucci à 20h40 sur Paramount Channel. Plonger malgré quelques largesses dans la vie du dernier empereur Pu Yi de Chine. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa vie où il devient jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise durant laquelle il est rééduqué.

Dimanche : Stallone à la rescousse, singes mutants et costumes

Un film catastrophe avec Sylvester Stallone et son fils, cela vous tente ? “Daylight” sera diffusé à 20h45 sur RTL9. Dans cette superproduction de 1996 de 70 millions de dollars, l’acteur joue un sauveteur courageux. Après l’explosion d’un camion chargé de produits inflammables dans un tunnel, des automobilistes risquent de mourir par asphyxie ou noyade.

De l’aventure en veux-tu en voilà à A 18h40 sur Paramount Channel avec “Congo” : Des scientifiques américains, escortés par un aventurier roumain, découvrent en Afrique centrale les ruines d’une cité perdue protégés par des singes d’une espèce mutante dangereuse. Une bonne adaptation.

Avis aux amateurs de films en costumes. A 20h45 sur RTL9, “Deux soeurs pour un roi” avec Natalie Portman et Scarlett Johansson. Ce drame vous catapultera au XVIe siècle, dans l’Angleterre d’Henri VIII. Le pitch, “quand la rumeur se répand que le roi ne partage plus la couche de la reine Catherine alors incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa fille aînée, Anne.”

Pas convaincus ? Il y a aussi la TNT avec une soirée comédie spéciale Benoît Poelvoorde sur TFX avec “Les Randonneurs à 20h45”, un excellent moment de détente en Corse suivi de “Podium à 22h25″, un vrai régal. Le pitch : “Dans la vie, Bernard Frédéric n’a qu’une passion : Claude François. Longtemps, le fan absolu fut même le plus célèbre des sosies de la star défunte. Rangé des galas, le Cloclo d’opérette fait son come-back.”

La semaine prochaine : Hitchcock mais aussi du rire, de l’amour et un road-movie

Lundi 8 juin :

Alfred Hitchcock, le maître du suspense à l’honneur à 22h15 sur Paramount Channel avec “Les amants du capricorne”. Un drame romantique victorien avec une bonne dose de suspicion, culpabilité et rédemption.

Mardi 9 juin :

De l’humour pince-sans-rire et une dignité perdue dans la comédie britannique “Clockwise” à 20h40 sur Paramount Channel. Un chef d’établissement scolaire ferme et austère, fraîchement à la tête d’une association, s’apprête à prononcer un discours. Les choses vont plutôt mal tourner…

Un téléfilm, un vrai, plein d’amour ? Découvrez à 21h sur TV5 Monde (canal 70), “Je sais tomber”. En Picardie, un jeune homme de 20 ans ne sachant que faire de sa vie croise une artiste de cirque et tente de se rapprocher d’elle envers et contre tous.

Du rire à la tension avec un road-movie psychologique face à la mort à 22h25 sur le canal 52 : “The Hit : le tueur était presque parfait”. Retrouvé dix ans après par ses anciens complices contre lesquels il a témoigné, un gangster qui vivait caché dans un petit village espagnol est enlevé par des tueurs à gages chargés de l’exécuter.

Envie de pénétrer dans le microcosme pas toujours reluisant des « stripeurs » ? Rendez-vous à 20h45 sur RTL9 avec “Magic Mike”. C’est histoire d’un jeune Américain enchaînant les petits jobs pour gagner sa vie, surtant en tant que stripteaseur. Le film s’inspire du vécu de Channing Tatum, jouant le premier rôle.

Mercredi 10 juin :

A 22h50 sur Paramount Channel, une comédie dramatique très stylée vous propulsera dans les années 60, en plein affrontement entre gangs new-yorkais. La tension monte encore d’un cran lorsqu’un voyou rejoint une bande rivale. Son nom : “Les seigneurs”.