Sosh : des commandes d’iPhones haut de gamme à petit prix ne seront pas honorées, des abonnés montent au créneau

Sosh a fait miroiter des iPhones XS et 11 reconditionnés à prix canon, mais ne pourra pas honorer les commandes.

Un cafouillage qui énerve. Avec le hashtag “#SoshRendLesiPhones”, de nombreux internautes relaient leur mauvaise expérience suite à l’achat d’un iPhone reconditionné sur le site de la marque d’Orange. Suite à un bug informatique dans la gestion des stocks, certaines commandes ne pourront pas être honorées.

La situation avait tout d’un bon plan. Le 28 mai, Sosh propose deux modèles d’iPhones reconditionnés, l’iPhone 11 et l’iPhone XS, respectivement à 469€ et 419€. Une bonne affaire, sur laquelle plusieurs internautes se sont jeté rapidement. Aucune indication de quantité limitée pour ces modèles sur le site, de nombreuses commandes sont passées et la plupart des acheteurs reçoivent un email de confirmation. La livraison est prévue à partir du deux juin, et c’est à ce moment que la situation dégénère.

Plusieurs abonnés interpellent alors Sosh, n’ayant aucune nouvelle de leurs commandes. Certains ont pourtant bien une empreinte bancaire de la commande, sans pour autant voir leur iPhone envoyé. Les réponses de l’opérateur sont assez confuses, tantôt les commandes seront honorées, tantôt le client sera remboursé… Il s’en dégage un point cependant, indiquant que le jour du lancement de cette promo, un bug informatique a touché la gestion des stocks.

Face aux réponses confuses de l’opérateur, les concernés se sont alliés pour créer un document répertoriant la situation de chaque commande et si certaines ont été honorées, la majorité des 359 inscrits actuellement est toujours en attente.

Sosh réagit finalement, clarifiant la situation

La marque low-cost d’Orange a finalement expliqué le fin-mot de l’histoire. Le bug indiqué a simplement laissé passer trop de commandes par rapport au stock disponible (qui n’était pas indiqué sur les offres)

Un cafouillage malheureux aura pour conséquence de frustrer ceux ayant voulu profiter de cette bonne affaire et qui ne verront pas leur commande honorée. Au moins l’opérateur assure que ceux n’ayant pas reçu leur iPhone ne seront pas facturés, de quoi rassurer les clients déçus.

Source : iGeneration