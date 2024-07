Pas de Bbox pour menacer la Freebox Ultra, les chaînes gratuites ailleurs dans un pack payant chez Free ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

L’offre haut de gamme de Bouygues n’est pas une menace pour la Freebox Ultra

Les opérateurs ont depuis quelques temps pour habitude d’offrir un accès temporaire à plusieurs services pour toute souscription d’une de leur box. Chez Bouygues Telecom, la Bbox Ultym devient encore plus intéressant, puisque Prime Video, Universal+ et Cafeyn sont désormais offerts pendant 12 mois au lieu de 6. Une nouveauté pour l’opérateur qui cherche à rattraper Free sur les recrutements box (38 000 recrutements contre 85 000 chez Free). Cette stratégie paiera-t-elle ? Plusieurs Freenautes n’y croient pas.

Un nouveau pack payant pour des chaînes gratuites ailleurs…

C’est la fête du cinéma sur la Freebox avec l’arrivée de 5 nouvelles chaînes ciné thématisées sur des sujets variés allant des films d’horreur aux télénovelas. Ces nouvelles chaînes sont incluses dans un nouveau pack nommé Ciné Pop qui est proposé à 4,99€/mois, et qui inclut en plus la chaîne Drive’in TV qui était déjà présente sur la Freebox. Pour découvrir toutes ces chaînes, Free les offres à tous les abonnés durant tout le mois de juillet. Cependant, certains utilisateurs ont remarqué que ces mêmes chaînes offertes étaient déjà gratuites sur plusieurs services d’AVOD… gratuitement. À noter cependant, si les chaînes ont la même ligne éditoriale et un logo similaire, les contenus diffusés sont différents entre ceux sur Oqee et Rakuten etc.

Un WiFi 7 en sous-tension ?

Après les abonnés Freebox Ultra en avril, c’est au tour des abonnés Freebox Pop avec WiFi 7 issus d’une migration en provenance d’une offre Freebox Pop WiFi 5 ou 6, Révolution et mini 4K de pouvoir échanger leur répéteur WiFi 5 contre le nouveau modèle WiFi 7 lancé en début d’année. Même les anciens abonnés Freebox Pop en ont la possibilité. Une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient passer au WiFi 7, mais qui soulève toujours la question : pourquoi un WiFi sans bande 6 GHz ?

Moshi de Kyutai devra convaincre

En 6 mois, une équipe de 8 chercheurs a réussi à développer un prototype expérimental pour Moshi, “la toute première IA douée de parole accessible à tous”. Cette intelligence vocale créé par Kyutai est doté d’un modèle d’intelligence artificielle doté de capacités vocales inédites. Une présentation en fanfare, avec un hic cependant pour nous autres : l’assistant ne parle qu’anglais. Et la présentation ne s’est pas déroulée aussi fluidement… Moshi devra encore faire des efforts.

L’accès à la pornographie trop jeune, à qui la faute

Le dossier perdure depuis près de trois ans maintenant en France, plusieurs associations de protection de l’enfance ont de nouveau plaidé pour le blocage des sites pornographiques aux mineurs en France, effectué par les opérateurs internet (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, Orange Caraïbe, SRR, Outremer Télécom et Colt Technologies Services). Le dossier avance avec de nouveaux arguments, mais la question se pose encore : est-ce vraiment utile de chercher à bloquer les sites à l’échelle nationale ?

