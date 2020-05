Free Mobile : le Oppo Find X2 Lite, compatible 5G est disponible avec une enceinte bluetooth offerte

Le Oppo Find X2 Lite est désormais disponible dans la boutique en ligne Free Mobile, avec une enceinte offerte.

Annoncé fin avril par la marque Oppo, le Find X2 Lite débarque chez Free Mobile, enrichissant l’offre de smartphones compatibles 5G dans la boutique de l’opérateur, avec un accessoire offert en prime.

Se voulant comme une version accessible de la gamme Find X2, ce modèle est proposé au prix de 449€ à l’achat au comptant. Vous pouvez également vous le procurer en payant en 4 fois, avec une première commande de 113€ puis trois fois 112€ sans frais. En achetant ce smartphone, vous recevrez également une enceinte bluetooth de la marque Oppo d’une valeur de 39,90€.

Ce smartphone est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté photo, comptez sur un quadruple capteur, avec 48 megapixels pour le principal. Le tout avec une batterie de 4025 mAh qui supporte la charge rapide (30 W, de 1 à 50% en 20 minutes). Et pour ne rien gâcher, il est compatible avec la bande-fréquence 700MHz, chère à Free Mobile. Vous pouvez retrouver la fiche technique complète du smartphone en cliquant sur ce lien.