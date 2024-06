Orange augmente le prix de deux forfaits mobiles et baisse celui d’une série spéciale

Orange applique une augmentation de 3€ sur ses forfaits 5G 200 Go et 240 Go avec engagement de 24 mois. Son offre spéciale 5G 120 Go voit son tarif baisser de 5€ pour les moins de 26 ans.

En marge du lancement ce 6 juin d’une nouvelle offre Livebox pour les moins de 26 ans et d’un passage à un tarif fixe pour sa Boîte Sosh, Orange a aussi opéré à quelques changements, entre nouveautés, baisse et hausse de prix.

Si son forfait Série Spéciale 120 Go 5G sans engagement passe à 19,99€ par mois au lieu de 24,99€ par mois pour les moins de 26 ans (14,99€/mois clients box), l’opérateur historique revoit à la hausse le tarif de deux autres offres 5G avec engagement de 24 mois selon Alloforfait. Le Forfait 200 Go 5G est à présent affiché à 35,99€ (6 premiers mois) puis 47,99€, soit une hausse à chaque fois de 3€. Dans le même temps, le prix du forfait 240 Go 5G grimpe également de 3€ à 67,99€/mois.

Autre nouveauté, Orange commercialise désormais pour ses clients box un nouveau forfait Série Spéciale 20 Go à 10,99€ par mois. De son côté, Sosh vient de lancer une offre “140 Go Extra “avec 35 Go de data depuis l’Europe mais aussi depuis 19 pays d’Afrique. cette formule inclut aussi 5h d’appels depuis la France vers 8 destinations africaines.

