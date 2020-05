Altice cherche à s’emparer de deux chaînes disponibles sur les Freebox

Après le premier réseau de chaînes locales vià, Altice lorgne à présent sur deux chaînes du groupe media D !CI.

Avoir les moyens de ses ambitions face à France 3. La première chaîne d’info en continu en France accélère depuis plusieurs mois sa régionalisation. Après BFM Paris, Lyon, Grand Lille TV et Grand Littoral plus récemment, une dizaine de déclinaisons sont prévues dans les grandes villes d’ici 2021. Pour y parvenir, sa maison-mère Altice s’est notamment rapprochée du réseau vià (22 chaînes), le CSA leur a d’ailleurs donné son accord fin mars pour la création d’une joint-venture à part égale en vue de la constitution d’un réseau de chaînes locales permettant des synergies en matière de publicité et des échanges de programmes.

Mais Altice a encore plus soif. Le conseil supérieur de l’audiovisuel doit examiner aujourd’hui sa demande d’agrément de la prise de contrôle de D !CI TV. En cas de feu vert, les deux chaînes du groupe media, à savoir D !CI Alpes et D !CI Provence, pourraient prochainement devenir des déclinaisons de BFM TV. Disponibles sur la TNT locale, ces deux chaînes sont également accessibles gratuitement sur les box des opérateurs ( canal 930 et 940 sur les Freebox). D !CI TV se revendique être la télévision locale la plus regardée de France, devançant même sur sa zone “toutes les chaînes de la TNT, ainsi que Canal + et Arte”.