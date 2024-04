Android pourrait lancer une nouvelle méthode de recharge de batterie

La version bêta d’Android 15 pourrait dépasser le standard QI ou la recharge filaire avec une nouvelle technologie.

Une innovation qui se baserait sur le module NFC des appareils. Si pour l’instant, il existe deux technologies de recharge disponibles sur Android, à savoir le filaire via USB et le sans-fil via le standard Qi, Android pourrait profiter de sa prochaine mise à jour majeure pour changer la donne.

La technologie NFC Wireless Charging pourrait en effet être adoptée par Google, une technologie s’appuyant sur le module utilisé pour les paiements et appairer les appareils. S’il est normalement moins performant par rapport à la norme QI (1W sur une distance de 2cm), l’intérêt serait surtout d’intégrer un système de recharge sans fil sur des produits de très petites tailles.

Ainsi, cette technologie permettrait aux smartphones Android de recharger les balises de localisation Bluetooth, soit la concurrence des Airtags. Ces balises sont généralement trop petites pour utiliser la recharge sans fil QI mais sont déjà compatibles NFC, et Google ayant lancé un réseau équivalent au “Localiser” d’Apple, ces appareils pourraient ainsi être intégrés à ce dernier avec en plus la possibilité de le charger depuis son mobile.

Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox