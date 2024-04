Disney+ : des chaînes linéaires dédiées à Marvel et Star Wars pourraient être lancées

L’ambition des plateformes de streaming est de remplacer le petit écran. Cependant ces dernières commencent de plus en plus à lui ressembler. La preuve en est, après la publicité sur Disney+, cette dernière pourrait lancer des chaînes linéaires.

Comme le rapporte The Information sur son site, Disney+ plancherai actuellement sur deux chaînes linéaires sur les thèmes de Star Wars et Marvel. Ces deux chaînes diffuseraient en continu les films et séries de ces deux univers. Il sera possible d’y accéder avec un abonnement Disney+ et les publicités seront de la partie. Même si Disney+ n’a rien confirmé pour le moment il se pourrait également que d’autres chaînes linéaires voient le jour centrées sur ses classiques de l’animation ainsi que les productions Pixar.

Pour mémoire, en 2020, Netflix avait également lancé une fonctionnalité nommée “Direct”. Comme une chaîne linéaire il était diffusé en continu une sélection de films, séries et documentaires parmi les plus populaire de la plateforme. Proposé uniquement sur navigateur, la fonctionnalité n’est plus proposée depuis plusieurs année.

Source : 01Net

