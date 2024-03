Canal+ : un changement positif dans ses offres et une nouveauté sur myCanal

L’option TV+ de Canal+ évolue et change de nom. Protéger ses achats sur Canal VOD est désormais possible via myCanal.

Alors qu’il vient de lancer deux nouvelles promotions attractives sur Veepee, Canal+ revoit son Option TV+ incluse pendant 2 mois dans ses offres. Cette formule imposée puisque activée automatiquement, permet depuis plusieurs années aux nouveaux abonnés de profiter d’environ 50 chaines variées supplémentaires comme Disney Channel, Planète+, Paramount Channel, Comedy Central, Nickelodeon, Paris Première, Comedie+, Polar+.

Depuis la semaine dernière, son nom a changé pour laisser place au “Pass Divertissement”. Si le contenu ne change pas, une évolution notable est à noter puisqu’à l’issue des 2 mois offerts , l’offre sera automatiquement retirée de la formule d’abonnement. Il faudra désormais que l’abonné la réactive manuellement dans son espace client s’il veut continuer d’ne profiter. Auparavant, l’abonnement passait automatiquement à 10€/mois, il était au contraire nécessaire de résilier soi-même.

Une autre nouveauté concerne l’application myCanal. Comme le rapporte @Anael_tw sur X, il est dorénavant possible de protéger les achats effectués sur Canal VOD par un code d’accès. Celui-ci peut être créé, réinitialisé ou désactivé dans la rubrique “restrictions d’accès” . ce service n’est en revanche pas disponible sur les décodeurs Canal+, Playstation, les box Bouygues et TV connectées LG et Samsung de 2016/2017.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox