La mise à jour grand public de Freebox Files désormais disponible sur iOS

L’application officielle de Free qui permet de gérer facilement depuis un smartphone tous les fichiers contenus sur leur disque dur Freebox, passe en version 1.15 sur iOS après une semaine de bêta-test sur TestFlight.

Dans cette mise à jour grand public déjà déployée la semaine dernière su Android, Freebox Files se dote d’un mode liste détaillée “afin de visualiser le nom de votre fichiez sur plusieurs lignes”, indiquent les développeurs. Dans la rubrique “Plus’, il est désormais également possible de consulter toutes les astuces pour découvrir des fonctionnalités de l’application, laquelle a par ailleurs été optimisée pour gagner en stabilité.

Lancée il y a deux ans, “Freebox Files” permet aux abonnés Freebox au-delà de la gestion de leurs fichiers sur leur disque dur connecté à leur Freebox, de sauvegarder automatiquement les photos de leur smartphone et de les retrouver en un clic mais aussi de lancer un téléchargement via un lien URL, ou d’accéder à un lecteur de musique et de vidéos.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox