Clin d’oeil : dur dur de mettre sa Freebox Révolution et son player Devialet à jour un lundi soir

Deux appareils Freebox ont bénéficié d’une nouvelle mise à jour hier soir, non sans mal d’après les retours des abonnés.

Si les mises à jour sont nécessaires sur tous les appareils pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, il est tout de même recommandé de ne pas les faire durer trop longtemps si vous ne voulez pas frustrer les utilisateurs. Malheureusement, hier, lors du déploiement de nouveaux firmwares pour les Players Révolution (1.3.34) et Devialet (1.5.3), de nombreux abonnés se sont retrouvés devant un chargement très long durant la soirée.

D’autant plus gênant à l’heure où beaucoup de Français s’installent devant la télévision pour regarder la télé et se retrouvent devant un écran de chargement, parfois très long.

Je confirme avec mes parents sans tv ni net avec une Revolution et bloqués sur un % interminable 1h déjà de maj — OliversPhotoblog (@OliversPBlog) March 4, 2024

Certains se sont vus bloqués dès 20h et pendant plus de deux heures selon leurs dires, avec forcément de la colère et de l’agacement qui émergent dans leurs messages, d’autant qu’à cette heure, difficile de contacter l’assistance.

L’attente a été longue pour beaucoup, avec des rebondissements dont ils se seraient bien passés…

D’autres prennent cependant cela un peu plus à la légère, malgré un chargement “interminable”.

@BlogDev_Freebox 04 03 2024 . merci pour la mise à jour. Download interminable sur Révolution. SSID. Et mot de passe modifié . Impossible de remettre l’ancien sur le net . Uniqt sur Apple Store. (iPad) . — mick351x (@mick351x1) March 5, 2024

Enfin, certains prennent cela avec philosophie. Dans tous les cas, la galère est normalement finie pour les abonnés qui peuvent profiter de leur player sereinement après l’avoir mis à jour.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox