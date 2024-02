L’Arcom lance un appel aux candidatures pour la reprise de 15 fréquences TNT

15 fréquences de la TNT son remises en jeu.

C’était annoncé depuis plusieurs mois, c’est donc ce soir que, l’Arcom (anciennement le CSA) a lancé l’appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale sur la TNT, à temps complet et en haute définition.

Cet appel intervient en vue de l’échéance en 2025 des autorisations actuellement accordées à quinze services (Canal +, C8, W9, TMC, TFX, NRJ 12, BFM TV, CNews, CStar, Gulli, LCI, Canal + Cinéma, Canal + Sport, Planète + et Paris Première).

Si, comme à l’accoutumé, ce sont souvent les mêmes services qui sont reconduits, Roch-Olivier Maistre, le Président de l’ARCOM a assuré que “le jeu est totalement ouvert, on va repartir d’une feuille blanche”, il pourrait donc y avoir des surprises. Pour faire son choix, l’Autorité de régulation prendra notamment en compte le pluralisme de l’information et des courants d’expression socio-culturels, l’intérêt pour le public ou encore l’engagement de la candidature en matière de soutien à la création, sa contribution et les mesures prises en matière sociétale et de protection des publics etc.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’Arcom au plus tard le 15 mai 2024. Après examen de la recevabilité des dossiers présentés, l’Arcom procédera à l’été à l’audition publique des candidats, puis à la sélection des dossiers. Elle engagera ensuite les négociations avec les candidats concernés en vue de conclure les conventions, pour enfin délivrer les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique, d’ici la fin de l’année 2024.

