L’ex-rival d’Ikéa choisit Free Pro pour réorganiser son hébergement

Alinéa a confié l’externalisation et la sécurisation de ses données à Free Pro.

L’ex- « Ikea bis » d’Auchan qui n’a pas réussi à rivaliser avec le géant suédois, a fait le choix depuis 2017 et sa reprise par la galaxie Mulliez, d’une politique commerciale différente, entre montée en gamme et limitation des points de vente et des surstocks. Répartis dans toute la France avec 26 magasins et 1800 salariés, l’enseigne d’ameublement Alinéa a décidé de faire confiance à Free Pro et à sa solution Datacenter XPR pour réaliser l’externalisation et la sécurisation de ses données.

Selon Free Pro, “5 partenaires ont été identifiés pour s’entourer des meilleurs experts pour un total de 190 machines virtuelles hébergées et sauvegardées sur 2 sites distants”. La solution déployée prend la forme d’une “connexion 10 Gbps entre datacenters et interconnexion au réseau MPLS existant”, mais aussi la fourniture d’une plateforme de PRA (plan de reprise d’activité), une plateforme de cloud dédiée et sécurisée sur 2 datacenters distants et une administration des socles d’infrastructure et MCO en 24/7 par nos équipes”, indique aujourd’hui la filiale B2B du groupe Iliad. Free Pro s’engage notamment ainsi à “respecter une très haute disponibilité via une redondance à tous les niveaux et une supervision 24/7″/

Schéma de l’infrastructure mise en place

“Avec 6 mois d’avance nous avons pu réaliser l’opération de migration physique et virtuelle de nos salles informatiques internes vers une plateforme répartie sur 2 datacenters. Cela a été possible grâce à l’accompagnement technique des équipes de Free Pro et la réactivité pour répondre aux problématiques et imprévus”, s’est d’ores et déjà félicité Stéphane Jeannot, Architecte Technique d’Alinéa.

Lancé il y a moins de 3 ans, Free Pro a aujourd’hui séduit plus de 50 000 clients sur ses offres Freebox Pro et mobile Free Pro. Les TPE, PME et collectivités locales restent aujourd’hui le coeur de cible de l’entreprise et représentent 80% des ventes.Pas moins de 20 % des entreprises du CAC 40 sont également clientes de ses services.

