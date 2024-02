Free donne des précisions sur l’abonnement à la chaîne Canal+ en live incluse en exclusivité sur la Freebox Ultra

Avec la Freebox Ultra, les abonnés bénéficient de Canal+ La chaine en live incluse dans l’offre, du jamais vu en France. Free détaille les modalités de cet abonnement exclusif.

Partenaires de longue date, Free et Canal+ se sont associés une nouvelle fois cette semaine pour proposer une offre exclusive aux abonnés à la nouvelle Freebox Ultra. Pour la toute première fois en France, ces derniers vont pouvoir accéder sans surcoût, à Canal+ La chaine en live. Ils pourront ainsi regarder en direct : du cinéma ultra-récent (Barbie, Anatomie d’une Chute…) et des films incontournables comme le dernier Mission Impossible ainsi que les dernières séries de la Création Originale CANAL+, des séries internationales, des documentaires et des contenus jeunesse. Sans oublier les grands événements sport : UEFA Champions League, Premier League, TOP 14, Formule 1, MotoGP. Si cette offre inédite n’intègre pas de replay, elle peut être upgradée par les abonnés qui souhaitent une offre Canal+ supérieure, Free prenant en charge 15,99€/mois sur leur abonnement.

Cette offre incluse Canal+ La chaîne Live prend la forme d’un abonnement mensuel distinct souscrit directement auprès de la filiale de Vivendi, précise Free. Elle est valable en France métropolitaine, sous réserve de ne pas être déjà abonné à Canal+ et de ne pas être en impayé auprès du groupe. “En cas de résiliation ou de modification de votre abonnement Freebox Ultra, votre abonnement mensuel à Canal+ La chaine en live sera uniquement accessible via myCanal et payé directement auprès du groupe au tarif hors promotion de 15,99€/mois”, apprend-on.

