Free Mobile baisse le tarif de l’iPhone 7 Plus

Suite à la mise à jour de sa boutique en ligne, une baisse définitive (et non pas une promotion) du tarif de l’iPhone 7 Plus est constatée

L’iPhone 7 Plus, disponible en 32 Go et en noir, vient ainsi de voir son tarif baisser de 40€ ; soit un prix en achat comptant de 479€ contre 519€ précédemment. Si vous optez pour le 4 fois sans frais, il vous en coûtera 122€ à la commande puis 3 fois 119€. Par contre, pas de changement en ce qui concerne la location de ce smartphone, le tarif reste le même.