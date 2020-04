Smartphones : Huawei allège encore sa version Lite, quand Motorola s’aventure sur le haut de gamme à plus de 1 000 euros

Retrouvez un condensé de l’actualité autour des smartphones. Au menu cette fois-ci : l’arrivée d’un Huawei P40 Lite E en France et l’annonce des Motorola Edge/Edge+ en Europe. Il y a aussi LG qui tente un retour sur le devant de la scène.

La famille P40 avait sa version Lite. Huawei en propose à présent une version plus allégée, avec le P40 Lite E disponible à 199,99 euros en France.

Celui-ci embarque le chipset Kirin 710F avec son processeur octa-core 2,2 GHz associé à 4 G de RAM. Il a également un écran IPS 6,39 pouces HD+, un stockage 64 Go extensible, un capteur biométrique installé au dos, un triple capteur photo 48 + 8 + 2 Mégapixels au dos et un module photo 8 Mégapixels à l’avant. Sa batterie 4 000 mAh se charge via un port Micro-USB. Notez enfin qu’il est compatible 4G, mais ne supporte pas la B28 utile pour les abonnés Free Mobile, et qu’il s’accompagne d’une ROM EMUI 9.1, basée sur Android 9.0 Pie.

Avec pour objectif de s’offrir une meilleure visibilité, Motorola annonce deux smartphones compatibles 5G avec lesquels il a mis le paquet : les Edge à 599 euros et Edge+ à 1 199 euros, qui seront disponibles en mai.

Tous les deux proposent un écran AMOLED 6,7 pouces Full HD+ 90 Hz avec un poinçon accueillant un capteur photo 25 Mégapixels. Le Edge embarque le chipset Snapdragon 765 avec 6 Go de RAM, un capteur photo 64 Mégapixels et une batterie 4 500 mAh, tandis que le Edge+ propose le chipset Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM, un capteur photo 108 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh proposant de la charge filaire et sans-fil. Motorola fournira le système Android 10.

Devenu presque transparent sur le marché des smartphones, LG compte bien partir à la reconquête des utilisateurs.

Le groupe sud-coréen a annoncé une nouvelle stratégie, avec des modèles qui abandonneront les dénominations alphanumériques perdant les utilisateurs, au profit de noms plus évocateurs. Le premier d’entre eux sera le Velvet, dont le design léché a été présenté dans une vidéo, dont la compatibilité 5G sera assurée par un chipset Snapdragon 765 et dont la présentation interviendra le 7 mai prochain. Reste maintenant à avoir si l’Europe y aura droit.