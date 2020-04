Idée confinement : initier les enfants aux nombres et au calcul mental grâce à une application gratuite sur la Freebox mini 4K

Il faut bien occuper les enfants pendant le confinement. Univers Freebox vous propose ainsi de les initier aux nombres et au calcul mental grâce à une application disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Maths for Kids est une application qui s’adresse aux très jeunes enfants. Gratuite, elle leur permet de découvrir les chiffres et le calcul à travers des mini-jeux en compagnie des animaux.

L’application propose une interface simple. Elle est utilisable avec la télécommande de la Freebox mini 4K, les flèches servant à se déplacer dans l’interface et le bouton OK à valider une action. Les chiffres servent également, car permettant de donner les réponses durant les jeux. Bien vu.

Parmi les mini-jeux inclus, “Comptage des enfants” consiste à apprendre à compter visuellement avec les animaux à l’écran. Trois réponses sont affichées en dessous pour guider l’enfant dans sa réponse.

“Mathématiques avec des animaux” et “Mathématiques avec des nombres” sont des exercices de calcul mental. L’enfant doit ainsi indiquer le résultat de l’opération ou l’opérateur pour arriver au résultat. Là encore, il est guidé pour trouver sa réponse.

“Pause” et “Jeu de mémoire” consistent à reconstituer un petit puzzle et à se souvenir des éléments cachés pour reconstituer des paires.

Quant à “Sons de chiffres”, il n’a pas semblé fonctionner durant notre test. Nous pouvions ouvrir le mini-jeu, entendre la prononciation d’un chiffre à l’ouverture et… c’est tout. Impossible de faire quoi, sauf retourner à la page principale.

Dans les paramètres de l’application, il sera possible de paramétrer la langue, mais aussi d’enregistrer les sons avec sa propre voix. Pourquoi pas.

Concernant la partie publicité, nous avons eu droit à une seule publicité vidéo de 20 secondes durant notre test d’une heure. Il y a pire…

VERDICT :

Sauf celui qui n’a pas fonctionné durant nos tests, les mini-jeux proposés par Math for Kids se révèlent intéressants pour initier un jeu enfant aux chiffres et au calcul mental. Le pilotage à la télécommande bien pensé facilitera la prise en main. Dommage en revanche pour la partie traductions. Malgré les réponses en français, les instructions sont en anglais et une partie des encouragements est en anglais. Bref, c’est gratuit et ça mérite quand même d’être essayé.