Google : une nouvelle fonctionnalité permet de régler la sensibilité de la détection vocale d’Assistant

Une nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement concernant Assistant. Elle permet de gérer sa sensibilité de détection vocale.

En effet, il est fréquent pour les utilisateurs de Google Assistant de le déclencher accidentellement, que ce soit au cours d’une mauvaise manipulation, ou encore à cause d’une détection vocale trop sensible, qui peut comprendre les mots clé « OK Google » alors que vous ne les avez pas prononcés.

C’est pourquoi les équipes du moteur de recherche travaillent depuis environ un an, afin de résoudre ce problème récurrent pour les utilisateurs. Ainsi, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité actuellement en déploiement progressif, permettant de gérer la sensibilité vocale d’Assistant, et ce, sur tous les types d’appareils pouvant l’embarquer.

Le rédacteur en chef du site spécialisé XDA Developpers, Mishaal Rahman, a publié un poste sur Twitter dans lequel il confirme avoir déjà eu accès à cette nouvelle fonctionnalité en fouillant dans le code de l’application Google Home.

Les captures d’écran visibles sur le Tweet, montre que la fonctionnalité propose 3 crans de sensibilité à savoir : « le moins sensible », « par défaut », et enfin « le plus sensible ». Une barre dotée d’un point permet d’élever ou de réduire la sensibilité vocale d’Assistant, en fonction des préférences de l’utilisateur.