Abonnés Freebox Delta et One : Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité pratique sur son application Android

Le verrouillage d’écran, fonctionnalité bien pratique pour un visionnage confortable, débarque sur l’application Android de Netflix.

Dans sa dernière mise à jour estampillée 7.52 build 19, l’application Netflix sur Android s’est dotée d’un nouvel outil bien utile lors des visionnages de contenu sur smartphone.

Le verrouillage d’écran disponible sur Android

Une situation familière à tous ceux habitués à visionner du contenu sur un écran tactile : vous êtes en plein épisode, la tension est à son comble et là, votre doigt glisse sur l’écran et vous fait quitter l’action en retournant à la page d’accueil ou pire ! Vous vous retrouvez à la fin de l’épisode et vous spoilez la suite. Le verrouillage d’écran permet justement d’éviter ce cas de figure.

Pour y accéder, après avoir mis à jour votre application, il suffit de lancer un épisode et vous retrouverez ainsi le bouton dédié directement au sein de votre player vidéo.

Une fois que vous aurez cliqué dessus, il ne sera plus possible de sortir de votre épisode pour vous retrouver ailleurs au sein de l’application Netflix. Il est cependant bien sûr possible de retourner à l’écran d’accueil de votre smartphone si besoin. Mais pour quitter votre épisode, ou changer la luminosité ou le son, il faudra déverrouiller votre écran via le seul bouton accessible, en deux clics pour éviter le déverrouillage par erreur.

Source : 9to5Google