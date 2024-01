OQEE Ciné : Free intègre de nouveaux films et célèbre une star pas comme les autres

La plateforme de streaming gratuite de Free pour les abonnés Freebox s’enrichit une nouvelle fois, avec à l’honneur cette semaine, Jean-Claude Van Damme.

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop, Devialet et Mini 4K, mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Comme tous les vendredis, le service s’enrichit de nouveaux contenus et pour commencer l’année en beauté, OQEE Ciné “vous souhaite la bienvenue dans un monde du divertissement où la force, l’aventure et le rire vous attendent. Rejoignez-nous pour explorer le voyage incroyable de Jean-Claude Van Damme, une légende des arts martiaux qui a conquis Hollywood avec humour et détermination. Des batailles épiques aux aventures spatio-temporelles et aux comédies hilarantes, cette année promet une expérience cinématographique comme aucune autre”, indique le service sur le portail de Free.

Streetfighter : Le Duel Ultime

Le talent de Van Damme brille dans « Streetfighter », où il incarne le rôle de Guile aux côtés de la séduisante Kylie Minogue. Cette extravagance d’arts martiaux promet une action intense et des séquences de combat captivantes.

Universal Soldier : La Bataille Absolue

Préparez-vous à une montée d’adrénaline alors que Van Damme devient un « Universal Soldier ». Dans ce film bourré d’action, il met en avant ses compétences en combat tout en naviguant dans un monde d’intrigues à haut risque.

La Vengeance dans le corps

« La Vengeance dans le corps » voit Van Damme plongé dans un récit palpitant de vengeance et de survie. Alors qu’il lutte contre vents et marées, son humour et sa persévérance resplendissent.

Braquage à Hong Kong avec Rob Schneider

Rejoignez Van Damme et l’irrésistible Rob Schneider dans « Piège à Hong Kong ». Ce duo d’action-comédie vous fera rire et applaudir alors qu’ils affrontent les méchants.

Double Team : Un Duo Dynamique

En faisant équipe avec Dennis Rodman et Mickey Rourke dans « Double Team », Van Damme prouve qu’il n’est pas seulement un expert en arts martiaux, mais aussi un acteur polyvalent. Préparez-vous à un tourbillon d’action et d’humour.

Ennemis jurés et Cavale sans issue

« Ennemis jurés » et « Cavale sans issue » mettent en avant l’héroïsme de Van Damme alors qu’il vole au secours de la belle Rosanna Arquette. Ces films sont le témoignage de ses rôles diversifiés.

D’autres contenus sont également disponibles comme Flash Gordon la série animée culte de l’âge d’or des comics, ou encore des spectacles de Malik Bentalha, Les Chevaliers du Fiel, et d’ Elisabeth Buffet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox