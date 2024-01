Le saviez-vous : Free propose des outils super pratiques à ses abonnés Freebox pour tout problème rencontré sur Oqee

Un site d’assistance complet, un chatbot, un espace communauté, des rapports d’erreur et même la possibilité de décrire le problème rencontré en vidéo, les équipes de l’interface TV de Free ont pensé à tout pour venir en aide aux abonnés Freebox.

Lancé en 2021 puis relooké l’année suivante, le site d’assistance d’Oqee by Free prend la forme d’un centre d’aide regroupant les dernières mises à jour sur les différents supports compatibles, de nombreuses explications génériques de l’application mais aussi des présentations des fonctionnalités du player vidéo, des enregistrements, des contenus payants et différents réglages. Une rubrique dépannage permet également d’accéder aux problèmes rencontrés par les utilisateurs sur l’interface et d’envoyer un rapport d’erreur sur le Player Pop et l’Apple TV.

Très utile aussi, l’onglet communauté permet d’échanger avec les développeurs directement, lesquels se montrent très réactifs, il s’agit d’un espace d’échange. Mais ce n’est pas tout puisqu’un chatbot est également proposé via une bulle en bas à droite de l’écran. Il vous sera alors demandé de préciser votre requête, que ce soit un problème sur votre service TV, ou une demande d’aide à la connexion ou sur vos abonnements TV sans oublier l’item suggestion.

Par exemple pour un problème de télévision, il sera nécessaire de saisir votre identifiant Freebox, la version d’Oqee utilisée et votre adresse mail. Plusieurs problématiques s’afficheront alors à l’écran, comme une erreur Player vidéo ou d’autres messages d’erreur. Il vous sera ensuite demandé d’expliquer avec précision votre problème comme l’étape de blocage et le comportement rencontré.

Une fois la demande validée, une réponse sera envoyée par e-mail dans les 48 prochaines heures par un agent d’Oqee. L’opérateur permet également de compléter votre demande ou même partager une vidéo décrivant votre situation en utilisant un lien pratique envoyé par email.

