BFM TV, LCI, CNews et consorts seront exonérées d’une taxe jusqu’en 2025

La taxe dédiée au CNC ne concernera plus les chaînes d’information en continu jusqu’à la fin de l’année 2025.

Une décision qui peut sonner comme un cadeau de Noël à BFM et consorts, mais aussi comme une bonne nouvelle pour la création. Dans le nouveau projet de loi de finances, il a été décidé que les chaînes d’information en continu ne seront pas tenues de payer une taxe versée au CNC, au moins jusqu’à fin décembre 2025.

Pour être exonérées de cett taxe, les chaînes doivent consacrer moins de 5% de leurs temps d’antenne à des programmes pouvant demander les aides du CNC, tant des documentaires que des fictions. Ces derniers ne doivent par ailleurs pas être produits en interne. A condition de respecter ces critères, il ne sera plus nécessaire de payer pour diffuser de tels contenus et ce sont environ 600 000€ qui seront évités pour ces chaînes. Les retombées de cette décision pourraient être assez positives. En effet, BFM, LCI et CNews pourraient acheter davantage de ces programmes et ainsi financer davantage le secteur des documentaires par exemple.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox