Totalement Fibrés : le WiFi de la Freebox V9 va dépoter, Netflix laisse tomber son offre historique

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur l’arrivée du WiFi 7 et des débits possibles sur la nouvelle Freebox V9 mais pas seulement. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons sur la Freebox Révolution et son avenir.

Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down, il sera question de Netflix et d’un petit cadeau de Noël sur les Freebox. Totalement Fibrés c’est aussi l’occasion de répondre à toutes vos questions en direct.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox