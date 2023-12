La réparation en libre service d’Apple s’étend aux iPhone 15 et Mac M2

Le service de réparation par soi-même d’Apple s’étend à la gamme iPhone 15 et aux Mac équipés de la puce M2.

Le programme Self Service Repair d’Apple est disponible en France depuis maintenant un an. Ce programme inclus désormais les composants et la documentation pour réparer soi-même tous les modèles d’iPhone 15 ainsi que les Mac équipés de la gamme M2, notamment le MacBook Pro 14 et 16 pouces, le MacBook Air 15 pouces, le Mac mini, le Mac Pro et le Mac Studio.

Cependant, Apple rappel que ce service s’adresse particulièrement aux personnes ayant une expérience pertinente dans la réparation d’appareils électroniques. Pour les personnes qui n’ont pas d’expérience dans la réparation d’appareils électroniques, il est fortement recommandé de se tourner vers un professionnel de la réparation d’appareils électroniques.

De plus, Apple compte lancé courant 2024 Apple Diagnostics for Self Service Repair en Europe. Ce sont les mêmes outils de diagnostic utilisés par les réparateurs des Apple Store et dans les centres de services agréés. Ils permettent de tester les appareils pour une fonctionnalité et des performances optimales des pièces, ainsi que pour identifier les pièces qui pourraient avoir besoin d’une réparation.

Source : Apple

