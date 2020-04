Mediawan : pour la nouvelle chaîne #Alamaison, “tout s’est fait à l’arrache”, Free premier opérateur à suivre

Pierre-Antoine Capton, président et cofondateur groupe audiovisuel Mediawan revient avec fierté sur le lancement lundi dernier de #Alamaison, la nouvelle chaîne éphémère culturelle, éducative et solidaire disponible sur toutes les box.

“Tout s’est fait à l’arrache. On a décidé de se lancer un lundi. Une semaine plus tard, la chaîne était à l’antenne en se reposant en partie sur les 13 000 heures de programmes détenus par Mediawan. Le CSA, qui fut mon tout premier appel, nous a conventionnés en 24 heures” confie dans les lignes du Point, Pierre-Antoine Capton, président du premier producteur de fiction en France et initiateur de la création de la chaîne.

Editée et opérée par les équipes de Mediawan, cette chaîne éducative et inédite sans publicité, est aussi alimentée par des contenus, longs métrages et documentaires proposés gracieusement par ses partenaires, à savoir France Télévisions, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, Gaumont, le CNC, M6, le Groupe TF1, UGC Images, Brut, Chefclub et 2P2L.

“Du côté des distributeurs, Jérôme Seydoux a été le premier à dire oui pour nous donner les films Pathé. Gaumont et UGC ont suivi », indique le cofondateur et d’ajouter que chez les opérateurs, « Free fut le premier à nous suivre, puis Orange, SFR, Bouygues”. Sans oublier Canal+ et Molotov.

Diffusée depuis le 6 avril dernier de 7 heures à minuit, #Alamaison va bientôt passer à un service continu 24 heures sur 24. Son organisation est tout aussi insolite en coulisses. Trois personnes travaillent d’arrache pied sur l’encodage, les bandes-annonces, la grille des programmes et l’habillage. Un groupe Whatsapp a par ailleurs été spécialement créé réunissant 30 personnes confinées et mobilisées pour faire avancer la chaîne.

Une chaîne solidaire, des opérateurs ont commencé à faire des dons

L’objectif au-delà de proposer un condensé de contenus instructifs et distrayant, est de soutenir l’effort des soignants pour faire face à la crise sanitaire. Ainsi, tous les bénéfices de #Alamaison seront reversés à l’alliance “Tous unis contre le virus” de la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ainsi qu’à la Fondation « Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France ». “Les dons collectés seront destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables“, a expliqué la semaine dernière en Mediawan. Aujourd’hui Pierre-Antoine Capton se félicite de cette initiative solidaire et citoyenne en rappelant que “les contenus ont été fournis gratuitement par les chaînes et boîtes de production”. Du côté des opérateurs, certains “ont déjà commencé à faire des dons”.

Enfin, la chaîne s’arrêtera à la fin du confinement mais s’enrichira tout au long de nouveaux programmes comme un “petit JT” pour les enfants, actuellement en négociation. Des annonces seront faites prochainement.

Au programme de #Alamaison

Plusieurs programmes pour toute la famille sont ainsi diffusés tous les jours de 7h à minuit tout au long du confinement. La chaîne est disponible chez Free (canal 47, Bouygues Telecom (canal 233), Orange (canaux 31 et 211), SFR (canal 239)mais aussi MyCanal et Molotov.