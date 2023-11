Le saviez-vous : Free Mobile permet à ses abonnés de suivre leur consommation très facilement en attendant une application digne de ce nom

Les abonnés Free Mobile ont pour habitude de se connecter à leur espace abonné pour suivre leur consommation. Mais il existe une solution plus rapide : le 555 en attendant une application mobile officielle prévue en 2024.

Appels, SMS et data, pour consulter son suivi conso, plusieurs possibilités s’offrent aux abonnés Free Mobile comme par exemple leur espace abonné ou encore l’application mobile officielle “Messagerie vocale Free”. Plus simple encore, il suffit de contacter le 555 en envoyant un SMS vide ou avec n’importe quel contenu. Vous recevrez alors en retour un SMS avec le suivi de votre consommation. L’opérateur vous permet également d’appeler ce numéro. Vous entendrez alors un message vocal automatique : « Bonjour. Votre suivi de consommation vient de vous être envoyé par SMS. Bonne journée ». Reste alors à ouvrir le SMS et le tour est joué.

“Contrairement à d’autres numéros courts, le 555 est accessible hors de France. Cependant, prenez en compte que l’utilisation du service 555 depuis l’étranger peut engendrer des frais. En effet, bien que le service en lui-même soit gratuit, l’envoi de SMS depuis l’étranger peut être facturé selon les tarifs internationaux de Free Mobile”, précise l’opérateur. Par ailleurs, Free Mobile envoie un SMS gratuit à votre arrivée à l’étranger avec les informations essentielles pour communiquer depuis votre destination.

Dans le détail, les abonnés peuvent avoir accès à leur consommation hors forfait pour la période en cours, le temps d’appels passés, le volume de données internet utilisé et leur identifiant. En 2024, Free Mobile lancera sa première application de gestion de compte sur iOS et Android.

