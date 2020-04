42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : la sélection ciné à ne pas louper pendant le confinement

Comment se divertir au mieux pendant le confinement ? L’option de facilité par excellence est, tout le monde la connaît, regarder des films et séries, seul ou en famille. Pour cela il y a Netflix, Prime Video, OCS, Canal+ Séries ou encore Disney+ depuis cette semaine. Mais aussi 42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox durant tout le mois d’avril. L’opérateur a pensé aux cinéphiles avec la mise en clair de TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120). Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma offertes mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel. On vous souffle nos incontournables du week-end !

Ce soir : Tony Montana dit Scarface pour vous servir

Le week-end est à portée de main et on commence avec un drame plein de bons sentiments à 18h25 sur Paramount Channel : “Un monde meilleur”. Le pitch : “un professeur, dont le visage défiguré cache un lourd secret, met inconsciemment en branle l’initiative généreuse d’un jeune élève inventif. Entre mathématiques et utopie, ce dernier pourra-t-il changer le monde ?”. Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment oui le petit garçon qui voir les morts dans “Sixième sens” portent littéralement le film.

Vous aimez les films d’espionnage ? En voici un qui vaut le coup à 20h50 sur le même canal. Un classique de genre réalisé dans les 70s dans lequel on retrouve une scène mythique et éprouvante de torture dentaire : “Marathon Man” avec Dustin Hoffman et Laurence Olivier.

Pas mal mais peu faire mieux direz-vous ! TCM Cinema frappera fort ce soir avec la diffusion du mythique “Scarface” de Brian de Palma avec Al Pacino ! On ne vous refait pas l’histoire mais on vous conseille voir ou revoir pour la énième fois l’ascension fulgurante de Tony Montana, le plus célèbre malfrat cubain, un tueur mégalomane qui se met à vivre son rêve américain en devant un magnat de la drogue. Son ascension est fulgurante.

Pas question d’atterrir, suivra à 23h35, “Flight” avec Denzel Washington dans le rôle d’un pilote de ligne chevronné dont la vie privée est loin d’être irréprochable. Il réussit un atterrissage en catastrophe miraculeux après un incident en plein ciel. L’enquête qui suit fait naître de nombreuses interrogations.

Samedi : un trio jazz, champagne et mitraillettes

A découvrir ce matin à 9h55 sur EuroChannel, “Les trois vies de Rita Vogt”, plus un grand rôle qu’un grand film. Dans la peau de Rita, l’actrice Bibiana Beglau crève l’écran. Des années soixante-dix jusqu’à la chute du Mur de Berlin, place aux visages successifs d’une terroriste ouest-allemande.

Il en faut pour tout le monde. Pour les fans de comédie musicale, remontez dans le temps, plus précisément dans les années 50 avec “Tous en scène” de Vincente Minelli à 14h30 sur TCM Cinéma : “Une star Hollywoodienne sur le déclin tente de remonter la pente en acceptant de participer à un spectacle de Broadway en dépit des relations tendues qu’il entretient avec sa partenaire”. Fred Astaire et Cyd Charisse déclarent leur flamme au monde du spectacle.

Jazz noir, claquettes, mitraillettes et champagne dans “Cotton Club” de Francis Ford Coppola (1985). Un film musical avec Richard Gere qui plonge dans les années folles et la prohibition dans le quartier de Harlem à New York. Un trompettiste blanc et un danseur noir sont emportés dans une tourmente.

Pour les aficionados de vieux films étranges : A 21h07, sur Drive in Movie Channel, découvrez “Kung-Fu aux Philippines”, une jeune fille hantée par un pouvoir maléfique répand la mort autour d’elle grâce a sa capacité à créer des serpents. Elle maîtrise tous les secrets du Kung-Fu et cherche à venger ses parents..

Dimanche : Suspense, aventure et une scène de poterie aussi chaude que célèbre

Plein de rebondissements et un suspense déroutant dans “The Game” de David Fincher à 22h20 sur Paramount Channel. L’histoire, un homme d’affaires, dont la vie est réglée comme du papier à musique, perd le contrôle. Manipulé, il va devoir se battre pour sauver sa peau.

Vous vous souvenez de “Braveheart”, ce film d’aventure gros budget sorti en 1995 avec Mel Gibson ? Violent, réaliste et sauvage, cette oeuvre nous propulse en plein Moyen-Age. Une épopée tragique avec une réelle réflexion sur le pouvoir mais aussi sur la liberté ! Cela se passera sur TCM Cinéma à 20h50.

Direction Paris Première à 22h45 où vous attendra “Ghost” avec Patrick Swayze, Demi Moore. La scène la plus célèbre du film, la séance de poterie très charnelle voire hot ! Voilà, vous vous en souvenez maintenant !

Notre sélection en vrac de la semaine prochaine

Lundi 13 avril :

A 20H50 sur TCM Cinema : “L.A. Confidential.” De la prostitution et de la corruption à Los Angeles et trois flics prêts coûte que coûte à démanteler un réseau de call girls avec Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito, rien que ça !

A 23h sur Paris Première, “Il était une fois dans l’Ouest”, de Sergio Léone (1969), ce n’est pas un western classique ! Souveznez vous de l’inoubliable musique d’Ennio Morricone !

Mardi 14 avril :

“Heat” à 14h20 sur TCM Cinema, un film policier et une confrontation entre deux super stars, Al Pacino et De Niro. Suivra “Galaxy Quest”, une Comédie SF à 22h40 sur Paramount Channel. C’est un hommage presque parodique à « Star Trek » avec l’épatante Sigourney Weaver de la saga d’« Alien ». Un vrai régal !

Sinon laissez vous tenter par le film d’action Le film d’action “Speed” sur TCM Cinéma à 20h50. Un terroriste a placé une bombe dans un autobus rempli de passagers. Keanu Reeves (Matrix) à la rescousse !

Mercredi 15 avril :

De la science-fiction comme on les aime à 14h30 sur Paramount Channel, votre écran laissera place à “Start-Trek” de JJ Abrams (2009).

Jeudi 16 avril :

Arrêtez tout, “Fight Club” de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton débarque à 20h50 sur le même canal ! On replonge volontier au coeur de la schizophrénie !

Suivra enfin Sleepers” (1996)” avec un défilé de star, Brad Pitt, Robert De Niro et Kevin Bacon dans un film criminel intense et poignant.