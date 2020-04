Le nouveau réseau Free Mobile est dédié à la 5G et permet des débits au delà de 1 Gbit/s

La 5G Free Mobile pointe le bout de son nez, même si le lancement commercial sera reculé pour cause de crise sanitaire

Cet après midi, Univers Freebox vous rapportait qu’un nouveau réseau Free Mobile, 208.35, était apparu chez certains abonnés. On en sait davantage ce soir puisque celui est utilisé par Free pour la 5G. En effet, grâce à l’application nPerf, qui permet de tester de connexion 3G, 4G ou Wi-Fi, il est également possible de tester la 5G, qui sera lancée commercialement cette année par Free, Orange, Bouygues et SFR. En attendant et durant cette période d’expérimentations 5G réalisées par les opérateurs, il est déjà possible d’avoir les premiers résultats.

Sur un test transmis par nPerf à La_Ptite_Etoile, on peut ainsi constater que celui-ci affiche le nouveau réseau 208.35 et un débit descendant de 1023 Mb/s. Ce test a été réalisé avec un Huawei Mate 20 5G X 5G. De quoi faire saliver en attendant que tous abonnés puissent en bénéficier.